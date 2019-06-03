Samanyolu Haber /Gündem / İBB'deki israfı anlattılar, Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifadeye çağrıldılar /03 Haziran 2019 10:21

İBB'deki israfı anlattılar, Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifadeye çağrıldılar

İstanbul Kadıköy'de 'Demokrasi Kazanacak, Her Şey Çok Güzel Olacak' adlı kampanya başlatan bir grup dağıttıkları bildiri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

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Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimleri yenileme kararının ardından İstanbul Kadıköy'de bir grup, 'Demokrasi Kazanacak, Her Şey Çok Güzel Olacak' adlı kampanya başlatarak 25 Mayıs'ta 'İBB israf faturası bildirisi' adlı bildiriyi dağıtmaya başladı.

Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Haziran'da stant açıp bildiri dağıtan gruba polis müdahalede bulundu.

Standa gelen polisler, Cumhuriyet Savcılığı'nın dağıtılan bildirinin içeriğinde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığı bilgisini vererek stantta bulunanları ifadeye çağırdı. İddia edilen suçlama karşısında 4 kişi ise ifade verdi. 

'Demokrasi Kazanacak' kampanyasını oluşturan bileşenler çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

 
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