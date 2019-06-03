AKP'li isimden Cübbeli Ahmet'e tepki: Yıldırım'a 2 oy getirse, 4 oy götürür

23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıklayan AKP'ye yakın isimlerden Ömer Turan, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye ilişkin dikkati çeken sözler sarf etti.





Ömer Turan, Ahmet Mahmut Ünlü'nün AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı açıktan desteklemesinin Yıldırım'a zarar vereceğini savundu.





"CÜBBELİ, YILDIRIM'A 2 OY GETİRİR, 4 OY GÖTÜRÜR"





Binali Yıldırım'ın Ahmet Mahmut Ünlü ile birlikte aynı karede görüntülenmesinin Yıldırım'a siyaseten kaybettireceğini savunan Turan, "Cübbeli, Yıldırım'a 2 oy getirse, 4 oy götürür." ifadelerini kullandı.





Yazar Ömer Turan'ın konuya ilişkin sözleri şu şekilde: "Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'nün Binali Yıldırım'ı açıktan desteklemesi ve Ekrem İmamoğlu'na sert muhalefet etmesi Binali Yıldırım'a fayda mı sağlar zarar mı verir? Ben Bir siyaset bilimci olarak bunun sayın Binali Yıldırıma çok büyük zarar vereceği görüşündeyim.





Seçimlere 3 hafta kala Cübbeli olarak bilinen Ahmet Ünlünün Binali Yıldırım'ın avukatlıgına soyunması,Binali Yıldırım'ın Ahmet Ünlü ile birlikte aynı karede görüntülenmesi Binali beye siyaseten kaybettirir.Cübbeli Yıldırım'a 2 oy getirse, 4 oy götürür.AK Parti bunu bile göremiyor."







