Samanyolu Haber /Gündem / 'Birlikte canlı yayın' kesinleşti, tarih belirlenecek /03 Haziran 2019 10:17

'Birlikte canlı yayın' kesinleşti, tarih belirlenecek

AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile beraber canlı yayına çıkmak konusunda bayramdan sonra temasa geçilerek gün belirleneceğini bildirdi.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, bazı gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım 'İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak mı?' sorusuna şu cevabı verdi:

''(CHP adayı İmamoğlu'yla yayın hakkında) Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Bayram sonu gün belirlenecek. Artık o hazırlıkları, detayı, günü, içeriği, kuralları... Tabii bu yayının İstanbullulara bir katkı sağlamasını önemsiyorum. Tercihim, ağırlıklı İstanbul olmalı. Onu söyleyince de onu da çarpıttılar. Korkuyor musun diğer konularda cevap vermeyeceğin için mi istemiyorsun gibi aslı astarı olmayan şeyler söylediler. Her şeyi konuşurum ben. Arkadaşımızın siyasi tecrübesinden kat kat tecrübem var, yaşadıklarım da var. Bu bir hakikat. İstanbul'da belediyeciliğim 1994'te başladı. Yeni İstanbul'a aday oluyor filan değilim. Cumhurbaşkınımızla dört buçuk sene beraber İstanbul'da beraber çalışmışız.

Dolayısıyla her şeyi konuşuruz ama benim muradım İstanbulluya faydalı olan neyse onu konuşalım. İstanbulluya ne yapacağız, İstanbullu gençlere ne yapacağız, İstanbullu kadınlara ne yapacağız. İstanbul'un kültür hayatına, sanat hayatına hangi katkıları sağlayacağız. İstanbul'un ekonomisini nasıl daha geliştireceğiz. Tüm bunları konuşmak lazım.

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