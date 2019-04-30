WhatsApp'ta numarayı rehbere kaydetmeden nasıl mesaj gönderilir?





WhatsApp'ın en büyük problemlerinden biri, yalnızca telefon rehberinize kaydettiğiniz numaralarla sohbet başlatabilmeniz.







Rehberinize numarayı kaydetmeden WhatsApp'tan biriyle sohbet başlatmanızın yolu, o kişinin size mesaj atmasıyla gerçekleşiyor.







Tabii ki tek yol bu değil ve biz de bu haberde size bunlardan bahsedeceğiz.







WhatsApp, rehberinize kaydetmediğiniz kişilere mesaj atabilmeniz için resmi olarak bir siteye sahip: wa.me. Diyelim ki 0123 456 78 90 diye bir numaraya mesaj göndermek istiyorsunuz.







Bunun için telefonunuzun tarayıcısına gidip URL kısmında wa.me/01234567890 yazıp altta çıkan butona basmanız yeterli oluyor. Bastıktan sonra WhatsApp uygulamanızda girdiğiniz numarayla sohbet penceresi açılıyor.







Eğer önceki metot size karışık ve uğraşması zor geldiyse, bu işlemi bir uygulama kullanarak daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Click to chat uygulamasıyla birlikte mesaj atmak istediğiniz numarayı giriyorsunuz ve mesajınızı yazıp direkt gönderebiliyorsunuz.

Üçüncü ve son metot, metin seçme yöntemi. Herhangi bir uygulamanın metin kısmındayken bir telefon numarası yazar ve seçerseniz, arama, kes, kopyala ve yapıştır (Call, Cut, Copy, Paste) seçeneklerinin olduğu kutucuk belirecek.



Bu seçeneklerde numarayı ara ve farklı uygulamalar aracılığıyla mesaj gönder olarak karşımıza çıkıyor. Eğer burada WhatsApp aracılığıyla mesaj gönderme seçeneğini seçerseniz numarayı kaydetmeden mesaj gönderebilirsiniz. (Bu özellik sadece Android 9 Pie işletim sisteminde çalışıyor.)



Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor.