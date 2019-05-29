İBB Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu israf rakamlarını böyle çarpıtmış

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel bugün yayımlanan 'Alın size yalanlar ve gerçekler' başlıklı yazısında Tevfik Göksu'nun geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı israf rakamlarını sosyal medya hesabından renkli tablolar ile doğru yanlış diye belirterek çarpıtmaya çalıştığını belirtti.





Ağırel yazısında, "Çarpıtmaya çalıştı" diyorum çünkü kamuoyuna yayınladığı bilgiler doğru değil" ifadelerini kullandı.





Ağırel'in yazısı şöyle:





Abisinin başkanı olduğu vakıf yöneticilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenler Belediyesi'nden, milyonlarca liralık ihale alan Tevfik Göksu'nun ismini duymuşsunuzdur.Hani Ekrem İmamoğlu'na "Pontus" diyerek hakaret etmeye çalışan…





Sayın Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı israf rakamlarını sosyal medya hesabından renkli tablolar ile doğru yanlış diye belirterek çarpıtmaya çalıştı.





"Çarpıtmaya çalıştı" diyorum çünkü kamuoyuna yayınladığı bilgiler doğru değil.





Benim, Okçular Vakfı ile ilgili daha önce yazdığım yazı olduğu için cevap vermeye çalıştım.





Şu şekilde yazmıştı Mehmet Tevfik Göksu:





"Spor A.Ş.-Okçular Vakfına Okçuluk Eğitimi altında ihale veriyor. Spor A.Ş. herhangi bir vakıf ile okçuluk eğitimi altında bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır.





"İyi de…





Zaten kimse Spor A.Ş dememişti ki! Benim yazdığım çok açık ve netti halbuki.





Metro A.Ş. (2019/73720 -2018/51897 ihale numarası ile) "Okçuluk Eğitimi", Ağaç Peyzaj A.Ş. ise (2018/54992 ihale numarası ile) Okçular Vakfı İktisadi İşletmesine (4734 İhale Kanunun 3-G maddesine göre) 1 Milyon 225 TL ihale veriyor. Özel bir kanunla..!





İşin doğrusu bu. Bakın ihale numaraları yazılı. Herkes girip bakabilir.Sadece bu vakıf mı ihale aldı?





Hayır tabi ki!





Yazalım…Kurucusu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan olan "Su Vakfı", (2013/164423-2013/159419 ihale numarası ile) 1.7 milyon lira TL,





Cumhurbaşkanı Danışmanı olan geçen gün terörist başına "Sayın" diyen Burhaneddin Duran'ın başkanı olduğu, TÜRGEV Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Sabah Gazetesi Yazarları Kadir Üstün ve Enes Bayraklı'nın, Türkiye Gazetesi yazarı Kemal İnat'ın yönettiği PELİKAN destekli SET VAKFI (2018/166513-2018/125325 İhale numaraları ile) 408 bin TL,





Prof. Dr Ali Erbaş'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Diyanet Vakfı (2012/135847 ihale numarası ile) 2.4 milyon TL,Cumhurbaşkanının avukatı Ahmet Özel'in, Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu'nun ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yönetimde yer aldığı "Klasik Türk Sanatları Vakfı" (2015/6221 ihale numarası ile) 301 bin TL,





Çekud Vakfı (2014/179333-2015/159432-2016/515555-2017/460368-2018/379210 ihale numaraları ile) toplamda 745 bin TL,Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı (2016/127269 İhale numarası ile) "Kutlu Doğum Haftası Etkinliği" için ve (2015/52068 ihale numarası ile) "Kısa Film" işleri için 862 bin TL,





Başkanlığını AKP'li Mehmet Duman'ın yaptığı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, KİPTAŞ Genel Müdür Müşaviri Fatih Ceylan, AKP'li Metin Karakaş Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yönetiminde olduğu Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (2017/16967 ihale numarası ile) "Pilot Eğitimi Organizasyonu" için 125 bin TL…





Bakın burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum.Adı: "Geometrik Desenler, Değer Ödülleri ve Manevi Danışmanlık Etkinlikleri Hizmet Alım işi"Aralarında bu ilginç "işin" de olduğu ihaleleri Ensar Vakfı, (2012/168877-2015/39303-2017/424334-2017/569915 ve 2018/407784 numaralı ihaleler ile) toplamda 4.1 milyon TL'ye aldı.Yani siz sanıyor musunuz ki "seçimler tekrarlansın" diye millet için bu kadar feryat ediyorlar? 23 Haziran'da kazanmak için her şeyi yapacaklar ama milleti kazanmak için değil ihaleleri geri kazanmak için her şeyi yapacaklar!





Neden böyle dediğimi iktidara yakın vakıfların aldığı diğer ihaleler üzerinden aktarayım.Türk Kültürüne Hizmet Vakfı (2015/158849) 780 bin TL,





Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (2018/121050) 90 bin TL, İnsan Eğitimi Kültür ve Yard. Vakfı (2015/141549) 163 bin 500 TL,





İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Ticari İşletmesi (2017/245518 ihale numarası ile) 1.2 milyon TL,





Bu isimlerini yazdığım vakıflara ihale adı altında toplamda 13 Milyon TL para aktarıldı.İhale konularına bakın!





Pilot eğitimi, geometrik desenler, manevi danışmanlık!Saçma sapan uyduruk bir iş üzerinden kazanılan paranın büyüklüğünü anlatmak için yazıyorum: Bir asgari ücretlinin yıllık toplam maaşı 24 bin lira.





Neyse devam edelim…





Yine Sayın Göksu, "FETÖ şirketlerine para aktarılmadı" dedi. Bu da doğru değil.





Gelin bunu size yalnızca bir ihale üzerinde anlatayım.





(2012/30964, 2012/149992, 2014/46012, 2015/4044 ihale numaraları ile) Telefon Santral donanım ve yazılım işleri toplam 224 bin TL Omtinel Telek. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edildi. Hem de 4734/3-g maddesine göre.İyi de…





Bu firmaya FETÖ/PDY terör örgütünü yönetmek, üye olmak, terörün finansmanını sağlamak sebebi ile TMSF tarafından el konuldu.Peki ihaleler ne zaman yapıldı?





FETÖ davalarının miladı sayılan 17/25 Aralık'tan sonra!Ya TÜGVA?





Bu vakıf bir açıklama yaptı ve dedi ki: "Binamız vakfımıza herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından bila bedel olarak verilmemiş ya da tahsis edilmemiştir."(İhale no 2016/191959) İhale bedeli 30.3 milyon TL.İşin adı: Eyüp Gençlik Merkezi inşaatı. İnşaatı Danıştay'ın durdurma kararı olmasına rağmen Hasankeyf'in taşıma işlemini yapan firma olarak tanıdığımız Cumhur Alp inşaat yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüp Gençlik Merkezi işini kendi sayfasından sildi. Ancak Google ön bellekte duruyor. TÜGVA'nın binası ile Eyüp Gençlik Merkezi aynı bina.





Şimdi kim yaptırmış oluyor binayı?(…)İnsanların aklı ile alay etmeyin.





Ya hiç konuşmayın ya da biraz utanmanız olsun…