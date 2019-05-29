Samanyolu Haber /Gündem / 'Atamaların nedeni Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...' /29 Mayıs 2019 09:05

'Atamaların nedeni Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...'

AKP'de önemli görevler almış Abdülkadir Aksu, Mevlüt Uysal, Faruk Çelik ve Sadık Yakut gibi isimlerin devlet bankalarının yönetimine getirilmesi ve Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanmasını değerlendiren AKP'liler, ‘Bu hamleler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun çıkışları ile parti tabanında başlayan dalgalanmaya karşı etkili olur' ifadesini kullandı.

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AKP'de bir dönem önemli görevlerde bulunan ancak şu anda "resmi" bir görevi bulunmayan isimlerin devlet bankalarında görevlendirilmeleri ve yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanacağı haberlerine ilişkin AKP içinden ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.

Konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "O atamalar yeni partiyi durdurur mu?" başlıklı yazısında, "Bu soruyu tanıdığım AK Partililere sorunca aldığım yanıtları şöyle özetleyebilirim: ‘Bu hamleler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun çıkışları ile parti tabanında başlayan dalgalanmaya karşı etkili olur. Bülent Arınç'a da Cumhurbaşkanlığı sisteminde görev verildiğini anımsatmakta yarar var.' Bu atamalar Davutoğlu ve Babacan'ın siyasi çıkışının altını boşaltır mı bilmiyorum ama CHP İş Bankası'na yönetim kurulu üyeleri atadığında kıyameti koparan AK Partilileri ‘izahat’ konusunda çok zor durumda bırakacak" ifadesini kullandı.
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