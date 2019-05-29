'Atamaların nedeni Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...'

AKP'de bir dönem önemli görevlerde bulunan ancak şu anda "resmi" bir görevi bulunmayan isimlerin devlet bankalarında görevlendirilmeleri ve yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanacağı haberlerine ilişkin AKP içinden ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.





Konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "O atamalar yeni partiyi durdurur mu?" başlıklı yazısında, "Bu soruyu tanıdığım AK Partililere sorunca aldığım yanıtları şöyle özetleyebilirim: ‘Bu hamleler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun çıkışları ile parti tabanında başlayan dalgalanmaya karşı etkili olur. Bülent Arınç'a da Cumhurbaşkanlığı sisteminde görev verildiğini anımsatmakta yarar var.' Bu atamalar Davutoğlu ve Babacan'ın siyasi çıkışının altını boşaltır mı bilmiyorum ama CHP İş Bankası'na yönetim kurulu üyeleri atadığında kıyameti koparan AK Partilileri ‘izahat’ konusunda çok zor durumda bırakacak" ifadesini kullandı.