Samanyolu Haber /Dünya / Alman dışişleri bakanı Türkiye'ye geliyor /24 Ağustos 2018 20:01

Alman dışişleri bakanı Türkiye'ye geliyor

Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyareti öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 5-6 Eylül'de Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.

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Alman Haber Ajansı DPA, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ankara'da siyasi temaslarda bulunacağı, ayrıca İstanbul'da Alman Lisesi'nin kuruluşunun 150. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacağını duyurdu.

BİR DİZİ GÖRÜŞMENİN İLKİ OLACAK

Habere göre Maas'ın Türkiye ziyaretiyle iki ülkenin hükümet üyeleri arasında bir dizi toplantının başlamasının temeli atılacak.

ERDOĞAN'A DEVLET TÖRENİ

Erdoğan ise 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e resmi devlet ziyareti gerçekleştirecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.

EKONOMİK TEMASLAR YOĞUNLAŞACAK

Öncesinde iki ülkenin maliye bakanları Olaf Scholz ile Berat Albayrak, 21 Eylül'de Berlin'de biraraya gelecek.

Sonrasında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ekimde işadamlarının yer aldığı bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edecek.
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