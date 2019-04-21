Samanyolu Haber /Spor / İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na TT Arena'da büyük ilgi... /21 Nisan 2019 10:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na TT Arena'da büyük ilgi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul’un 3 büyük kulübünün yanında olduklarını söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Stadyumu’na geldi.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarını yerinde takip eden Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez bir futbol maçında boy gösterdi. Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İmamoğlu, “İstanbul’un 3 büyük takımı var ve bunu tamamlamamız gerekiyordu. Geçen hafta Fenerbahçe Stadı’nda tarihi bir derbi izlemiştik. Dolayısıyla 3 stadın birisi eksik kalmıştı. Bugün Galatasaray’ın ev sahibi olduğu bu maçtayız. İstanbul’un 3 pırlantası, dünya markası 3 kulübünün yanındayız. Bugün keyifle bir maç izlemek istiyorum” ifadelerini kullandı.
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