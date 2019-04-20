Galatarasay zirve yarışında galip: 3-1

Kayserispor'da Tiago Lopes, iki sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'ı galibiyete götüren golleri Mbaye Diagne (2) ve Yuto Nagatomo kaydederken konuk ekibin tek golünü Kravets attı.





Liderle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indiren Galatasaray, Başakşehir'i takibini sürdürdü.





Mücadelede 15. dakika oynanırken Kayserispor 1-0 öne geçti: Hızlı hücumda Ndiaye'nin hatasında topu önünde bulan Chery, ceza sahası içinde bomboş durumda olan Kravets'e çıkardı. Kravets, Muslera'nın da yanlış pozisyon almasıyla birlikte topu rahat bir şekilde ağlarla buluşturdu.







DIAGNE CEVAP VERDİ!







Galatasaray yediği golün şokunu üzerinden hemen attı! Sadece 1 dakika sonra Fernando'nun sert şutunu kaleci çeldi. Mbaye Diagne, kaleciden seken topu ceza sahasında ayak içiyle ağlarla buluşturdu. Maçta durum 1-1'e geldi.





HAKEM BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ!





Mücadelede 37. dakika oynanırken Galatasaray penaltı kazandı! Ceza sahası dışından Marcao'nun çektiği şutta Tiago Lopes topu eliyle kesti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.





Konuk ekip oyuncuları hakem Arda Kardeşler'e pozisyonun dışarıda olduğu yönünde itirazlarda bulunurken Tiago Lopes ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem Kardeşler, pozisyon için bir süre VAR'la görüştükten sonra kararını değiştirmedi ve penaltıyı verdi.





Topun başına geçen Diagne hata yapmadı ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Mbaye Diagne, bu sezon kullandığı 13 penaltı vuruşunun 11'ini gole çevirdi.







İlk yarının sonlarına gelindiğinde Galatasaray ataklarını kesmedi. 45+4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mariano'nun ortasında savunmanın arasından iyi yükselen Nagatomo, durumu 3-1'e getirdi.





KAYSERİSPOR'DA UMUT BULUT SEZONU KAPATTI





İkinci yarının başında Kayserisporlu Umut Bulut, Kravets'in ara pasında ceza sahasına sarkmak istedi ancak Fernando'nun kayarak yaptığı müdahalenin ardından omzunun üstüne düştü. Tecrübeli oyuncu oyuna devam edemedi ve yerini Varela'ya bıraktı. Köprücük kemiğinde kırık olduğu tahmin edilen Umut, ambulansla hastaneye sevk edildi.





10 kişi kalan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip 60. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Savunmanın arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Solunda Emre Akbaba olan Nidaye, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ama Lung'u geçemedi.





Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi ve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 36 puanda kaldı.





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, müsabakayı statta izledi. İmamoğlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Galatasaray'ın iyi bir skor aldığını aynı zamanda Kayserispor'un da iyi mücadele ettiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul'da özellikle 3 büyük takım Türk futbolunun lokomotifi. Bugün de Galatasaray maçındaydık. Güzel, sadece tezahürat, alkış var. Hep böyle olsun. Sahalar mutlu olsun. Toplum mutlu olsun. Bundan sonra biz sahalarda olacağız. Sporla, kulüplerle her yerde olacağız." diye konuştu