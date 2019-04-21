Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal hakkında suç duyurusu

CHP İBB Meclis Üyesi Nehir Ataman, eski AKP’li Bakan Egemen Bağış’ın 13 yıl boyunca şoförlüğünü yapan M.G.’nin maaşının İBB tarafından ödendiğini açıklamıştı. İBB’nin bu yolla 780 bin TL zarara uğratıldığını belirten Ataman’ın “Bu gibi birçok yasadışı görevlendirme yapıldığını biliyoruz, hepsini açıklayacağız. İBB yıllardır kendi kadrosundaki elemanları bu şekilde tahsis ederek İstanbulluların cebinden milyonlarca liranın çıkmasına neden oldu” açıklamalarının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçerek AKP’li Mevlüt Uysal hakkında suç duyurusunda bulundu.





Suç duyurusu dilekçesinde şunlar belirtildi:





“İBB önceki dönem başkanı Mevlüt Uysal başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bütçenin, belediye ile hukuki veya fiziki bir bağı bulunmayan Egemen Bağış’a görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak özel şoför tahsis etmiştir. Açıkça görülmektedir ki görevi biten belediye başkanı, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek sureti ile kişiye haksız bir menfaat sağlamıştır. Mevzuata aykırılık gösteren bu işlemin aralıksız 13 yıl sürmesi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. Maddesi’nde yer alan kastın varlığını da açıkça ortaya koymaktadır. Menfaat sağlanan kişilerin sayısı bilinememekte ama yapılan açıklama göz önüne alındığında sadece bu örnekten ibaret olmadığı anlaşılmaktadır.”





Egemen Bağış’a kanunsuz biçimde, kamuyu zarara uğratarak fayda sağlandığının dile getirildiği dilekçede “Halkın Kurtuluş Partisi’ne göre, idari her türlü eylemin ve davranışın halka açık olması ve yargısal denetime tabi olması gerçek hukuk devletinin de temel prensibidir. Ancak bugünlerde yapılanlar Halkın menfaatlerini hiçe sayılarak yapılmakta, sadece iktidardaki belirli kişilerin yakınlarının menfaatlerini esas almaktadır” ifadeleri kullanıldı.