Hüsnü Mahalli'ye tahliye

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddialarıyla tutuklanan Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında tahliye kararı verildi.





Hakkındaki soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla 12 Aralık 2016 tarihinde Acıbadem'deki evinden gözaltına alınan Gazeteci Hüsnü Mahalli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Mahalli'nin tutuklama gerekçesinde, 2 Aralık 2016'da bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmalarda Cumhurbaşkanı ve Hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ima ettiği, Suriye'de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğu iddia edilmişti.