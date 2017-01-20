IŞİD'in Türkiye yapılanması ile ilgili ürkütücü rapor!..

IŞİD Türkiye yapılanması ile ilgili ürkütücü rapor!..







İstanbul’da 1 Ocak saat 01.20’de düzenlenen hain baskın, yeni yılı kana buladı. Sadece yılbaşını kutlamak için bir araya gelen, 39 kişinin hayatını kaybettiği 71 kişinin yaralandığı terör saldırısını düzenleyen Abdulgadir Masharipov, olaydan sonra kaçtı. Saldırı öncesinde polis ve istihbarat kaynakları, ciddi bir tehdit bekliyordu. Bu sebeple İstanbul’da 25 bin polis görevlendirildi.





HÜCREDEKİ GÖÇMENLER





Araştırmalarda saldırganın Türkiye’ye giriş kaydı olmadığı anlaşıldı. Masharipov'un kaçak yollardan Türkiye’ye girdiği ortaya çıktı. Polis, soruşturmayı derinleştirdikçe, yeni bilgilere ulaşıldı. Çok sayıda adrese baskın düzenlendi. IŞİD’in Özbek yapılanmasına bağlı toplam 20 hücre çökertildi. Her hücrede, şüphelilerle birlikte kim oldukları belirlenemeyen, kadın, çocuk ve erkekler de gözaltına alındı. Yılbaşından bu yana hücrelere yapılan baskınlarda 50 şüpheli ve 168 yabancı göçmen yakalandı. Polisin yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda da IŞİD hücrelerine yapılan baskınlarda kaçak göçmen yakalandığı bilgisine ulaşıldı.





KİMLİKSİZ GÖÇMENLER





Reina saldırganının yakalanması için düzenlenen operasyonlarda yakalanan kaçak göçmenler, ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya olunduğunu da gün yüzüne çıkardı. Kim oldukları hatta hangi ülkeden geldikleri bile belli olmayan bunca insanın, yaratacağı problemler bir kez daha masaya yatırıldı. Konunun rapor haline dönüştürüleceği ve siyasi makamlara sunulacağı öğrenildi.





4.5 MİLYON YABANCI





Emniyet yetkililerine göre, Türkiye’de çeşitli ülkelerden 4.5 milyon göçmen var. Bu göçmenlerden önemli bir kısmı iş ve yaşam olanakları için Türkiye’de. Ancak daha iyi bir yaşam için Avrupa’ya gitmek için bekleyen gruplar da var. Asıl tehlike ise, IŞİD safında savaşmak için Suriye ve Irak’a geçmek isteyen gruplar….





TRANSFER HÜCRELERİ





Özellikle Orta Asya ve Kafkaslar’dan ülkemize gelen bu gruplar, Türkiye’yi geçiş noktası olarak görüyor. Ancak Suriye sınırına örülen duvar ve tel örgülerle alınan sıkı güvenlik önlemleri, geçişleri imkansız kılıyor. Ülkelerine dönmek istemeyen şüpheliler, Türkiye’de bir bekleyiş sürecine giriyor. Şüpheliler, bu aşamada IŞİD’in transfer hücrelerinde kalıyor.





DERİN YAPI





İstanbul Polisi’nin 17 günlük çalışması IŞID’in tahmin edilenden daha derin bir yapı olduğunu ortaya koydu. Örgütün, kaçak göçmenlerden kurulu yapıları sebebiyle şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki belirsizlikler, iletişim bilgilerindeki tutarsızlıklar polisi zor duruma sokuyor. Göç İdaresi içerisindeki yetersizlik ise, yabancılar sorununun büyümesine sebep oluyor.





YÜZDE 300 ARTTI





Son bir yılda yabancların işlediği suçlarda yüzde 300 artış olduğu belirlendi. Önleyici çalışmalar yapan polisin, şüpheli olarak alınan yabancıları, koyabileceği yerlerle ilgili de sorun olduğu belirtildi. Göç İdaresi misafirhanelerinin yetersiz kaldığı öğrenildi.





ABD YASA HAZIRLADI





Yabancılarla ilgili sorun yaşayan ülkelerden 324 milyonluk ABD’de 11 ila 13 milyon arasında kaçak göçmen bulunuyor. George W. Bush döneminde 275 bin göçmeni sınırdışı eden ABD, Obama döneminde de 2 milyon göçmeni sınırdışı etti. Göçmenlerle ilgili 2013’te yeni bir yasa tasarısı hazırlandı. Uzmanlar, Türkiye’de yabancılarla ilgili bir bakanlığın kurulması için geç kalınması gerektiği üzerinde duruluyor.





Öte yandan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El-Alevi, geçen günlerde önemli sayıda IŞİD’linin Türkiye’ye geçtiğini, bir kısmının da geçmeye çalıştığı yönündeki bilgiyi Türk yetkililere ilettiklerini açıklamıştı.





sözcü