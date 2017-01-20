Samanyolu Haber /Gündem / Meksikalı 'El Chapo-Bücür' lakaplı Joaquin Guzman ABD'ye teslim edildi /20 Ocak 2017 16:05

Meksikalı 'El Chapo-Bücür' lakaplı Joaquin Guzman ABD'ye teslim edildi

Bücür lakaplı dünyanın en ünlü uyuşturucu baronu Meksikalı 'El Chapo-Bücür' lakaplı Joaquin Guzman ABD'ye teslim edildi.

Meksikalı 'El Chapo-Bücür' lakaplı Joaquin Guzman ABD'ye teslim edildi

"El Chapo" (Bücür) lâkaplı Meksikalı uyuşturucu çetesi lideri Joaquin Guzman ABD'ye iade edildi. Meksika Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guzman'ın avukatları tarafından yapılan ABD'ye iade kararına itirazın Meksika federal mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi. Açıklamada, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden bir uçağa bindirilen Guzman'ın, ABD'nin New York kentine götürüldüğü bilgisine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Guzman'ın ABD'ye iadesi için Meksika hükümetinin yardım ve desteğinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

ABD'de en az altı suçtan yargılanması beklenen Guzman'ın cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma iddialarıyla karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Meksika'nın 1 numaralı aranan kişisi olan Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü olarak kabul edilen Sinaloa Cartel'in lideri olarak biliniyor. ABD’nin kuzeyindeki Chicago kenti, on binlerce üyesi olduğu düşünülen Sinaloa uyuşturucu çetesinin lideri Guzman’ı 2013’te "Bir Numaralı Halk Düşmanı" ilân etmişti. Chicago en son 1930’da meşhur mafya lideri Al Capone’a aynı unvanı vermişti.
1993 yılında hapse giren Guzman, 2001’de çamaşır sepetine girerek hapisten kaçmıştı. Guzman, 23 Şubat 2014’te Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde ABD ve Meksika'nın ortak operasyonunda yakalanmıştı. Guzman sevenleri tarafından zenginden alıp fakire veren bir figür olarak görülüyor. Guzman’ın 2014’te yakalanması, Sinaloa eyaletinin merkezi Culiacan’da sevenlerinin protesto gösterisine neden olmuştu.
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