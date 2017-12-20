Melih Gökçek'in bir projesi daha kaldırılıyor





Gökçek döneminde gece kesilen toplu ulaşım hizmetini 18 Kasım’dan itibaren sabaha kadar uzatan Mustafa Tuna şimdi de “Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız” taahhüdünde bulundu.





İstanbul usulü otopark sistemi





Tuna “Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraylı, onu da 3 liraya indiriyoruz. Ankara’da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız” dedi.





Mustafa Tuna, bazı yüksek katlı binaların da traşlanacağını söyledi.