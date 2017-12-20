Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in bir projesi daha kaldırılıyor /20 Aralık 2017 17:26

Melih Gökçek'in bir projesi daha kaldırılıyor

Ankara’da belediye başkanlığı görevini devraldıktan sonra sonra belediye yatırımlarında ve yönetim ekibinde ciddi değişikliklere giden Mustafa Tuna, Melih Gökçek’in ‘pahalı’ ulaşım politikasında da revizyona gidiyor.

Melih Gökçek'in bir projesi daha kaldırılıyor


Gökçek döneminde gece kesilen toplu ulaşım hizmetini 18 Kasım’dan itibaren sabaha kadar uzatan Mustafa Tuna şimdi de “Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız” taahhüdünde bulundu.

İstanbul usulü otopark sistemi

Tuna “Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraylı, onu da 3 liraya indiriyoruz. Ankara’da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız” dedi.

Mustafa Tuna, bazı yüksek katlı binaların da traşlanacağını söyledi.
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