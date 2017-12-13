Hüseyin Korkmaz ifadesini tamamladı









Korkmaz mahkemedeki ifadesinde 25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu ve "25 Aralık soruşturmasının Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal'in de aralarında olduğu yolsuzluğa karışan kişilere yönelik olduğunu" söyledi.





Gazeteci Adam Klasfeld'in mahkeme salonundan aktardığı notlara göre, savcılık makamı, Korkmaz'a "ABD tarafından işe alınıp alınmadığını" da sordu.

Bu soruya "hayır" yanıtını veren Korkmaz, ifadesinin devamında FBI'dan "talep etmediği" 50 bin dolarlık maddi yardım aldığını söyledi.

Korkmaz ABD'de çalışma izni almayı beklediğini de söyledi.





Korkmaz'ın sağladığı delillere itiraz reddedildi





Gazeteci Klasfeld, "Hüseyin Korkmaz'a verilen 50 bin dolara" ilişkin analizini de Twitter hesabından paylaştı:





"Devletin tanıkları alışık olunduk bir şekilde, mahkeme sürecini beklerken maddi yardım alırlar. Özellikle de tanık işsizse. Savunma avukatları ise bu durumu, tanıklık hakkında soru işareti oluşturmak için kullanırlar."





Duruşmayı izleyen gazeteci Pete Brush da, Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatlarının "Hüseyin Korkmaz'ın Türkiye'den sağladığı delillere yönelik" itirazlarını aktardı.





Brush, hakim Berman'ın bu delillerin kullanılmasına yapılan itirazı reddettiğini de paylaştı.