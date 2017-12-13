Dışişleri Bakanlığı sitesinde ‘İsrail’in başkenti Kudüs’ skandalı

MART 2015: SİLİNDİ

Aynı bölümde ise Mart 2015’te ise “Kudüs” ibaresinin kaldırıldığı görülüyor.

CHP’Lİ AKSÜNGER PAYLAŞTI

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, “Kim başkent dedi, kim demedi, TRT’de çıktı mı tartışadurun, Dışişleri Bakanlığı “ülke künyesi”nde Mart 2015’e kadar İsrail’in başkenti Kudüs diye, bir dipnotla cümle aleme duyurmuş!” dedi.