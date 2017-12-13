Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı sitesinde ‘İsrail’in başkenti Kudüs’ skandalı /13 Aralık 2017 02:06

Dışişleri Bakanlığı sitesinde ‘İsrail’in başkenti Kudüs’ skandalı

ABD'nin Kudüs kararının ardından bölgede tansiyon yükselirken en en sert tepki Türkiye'den geldi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Şubat 2015'te İsrail'in başkentinin "Kudüs" olarak yazıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın  ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararının ardından gözler yeniden Filistin’e çevrildi.

ABD’ye en sert tepki Türkiye’den geldi. Türkiye en üst perdeden ABD’nin kararına tepki gösterdi, “Kudüs kararını tanımıyoruz” dedi.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde Şubat 2015’te İsrail’in başkentinin “Kudüs” olarak yazıldığı ortaya çıktı.

ŞUBAT 2015: İSRAİL’İN BAŞKENTİ KUDÜS

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde Şubat 2015’te “Ülke Künyesi” başlıklı bölümde İsrail’in başkentinin “Kudüs” olarak yazıldığı ortaya çıktı.


MART 2015: SİLİNDİ
Aynı bölümde ise Mart 2015’te ise “Kudüs” ibaresinin kaldırıldığı görülüyor.


CHP’Lİ AKSÜNGER PAYLAŞTI
Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, “Kim başkent dedi, kim demedi, TRT’de çıktı mı tartışadurun, Dışişleri Bakanlığı “ülke künyesi”nde Mart 2015’e kadar İsrail’in başkenti Kudüs diye, bir dipnotla cümle aleme duyurmuş!” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dışişleri Bakanlığı sitesinde ‘İsrail’in başkenti... Sonraki Haber >>

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...

ABD'den aylar sonrasına randevu

ABD'den aylar sonrasına randevu

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:12:04