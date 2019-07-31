Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet'ten 'satış' iddiaları hakkında cevap... /31 Temmuz 2019 23:17

Hürriyet'ten 'satış' iddiaları hakkında cevap...

Hürriyet Gazetesi, Demirören Medya Grubu'nun bir enerji grubu tarafından devralınacağı veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağı yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

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Hürriyet Gazetesi, Demirören Medya Grubu'nun bir enerji grubu tarafından devralınacağı veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağı yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Hürriyet'ten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bir enerji grubu tarafından devralınacağına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağına ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

Medya grubumuzun devralınmasına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulmasına yönelik bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur.

İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır."
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