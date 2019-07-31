Dünya Sağlık Örgütü'nden ezber bozan 'elektronik sigara' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), elektronik sigaraların insan sağlığı için çok zararlı olduğunu ve hükümetlerin bu konuda mutlaka düzenleme yapması gerektiği çağrısında bulundu.





Örgüt, dünya genelinde giderek yaygınlaşan elektronik sigara kullanımının, ölümcül bir bağımlılık olan normal sigara içme alışkanlığını engellediği gibi bir durumun da söz konusu olmadığını bildirdi.





Elektronik sigaralar ya da batarya ile çalışan diğer cihazların gençlerin bağımlılık yapan nikotin sıvılarını solumasına neden olduğuna işaret edilirken, bu kötü alışkanlığın genç bireyler arasında salgın gibi hızla yayıldığı dile getirildi.





E-sigara kullanıcıları daha az toksine maruz kalsa da DSÖ, söz konusu cihazların kullanıcıların sağlığı için risk teşkil etmeye devam ettiğini kaydetti.





Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel sigara salgınına ilişkin yeni raporunda, "ENDS (elektronik nikotin dağıtım sistemleri) ile ilgili risk seviyesi henüz kesin olarak saptanamamış olsa da, ENDS kuşkusuz sağlık açısından zararlıdır ve bu nedenle gerekli düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır" ifadeleri yer aldı.





"E-sigaralar tütün kullanımını azaltmıyor, sağlık için daha az zararlı değil"





Ayrıca elektronik sigaranın tütün kullanımını azalttığı ya da daha az zararlı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen raporda, "Elektronik sigara kullanımının serbest olduğu ülkelerde kullanıcıların çoğu e-sigara ile normal sigarayı eşzamanlı olarak kullanmaya devam ediyor. Bunun sağlık riski ve etkileri üzerinde hiçbir faydalı etkisi yoktur." uyarısında bulunuldu.





Tütün endüstrisinin önde gelen şirketleri son yıllarda hummalı bir şekilde e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri pazarlamaya çalışıyor.





Elektronik sigara üretimi yapan firmalar, bu ürünleri piyasaya sunarken de daha az zararlı olduğunu iddia ediyor.





Hatta ürünlerinin geleneksel sigaralardan çok daha az tehlikeli olduğu ve bazı sigara bağımlılarının da "daha güvenli" alternatiflere yönelmelerine olumu katkı sağlayacağını savunuyorlar.





Dünya Sağlık Örgütü, tütün endüstrisinin e-sigaralar ile ilgili yaydığı bu yanlış bilgilerin "devam etmekte olan gerçek bir tehdit" olduğu uyarısında bulundu.





Ayrıca bu cihazlardaki ürünlerde nikotinin yanı sıra, metal içerikli aerosollerin bulunduğu da aktarıldı.





Her yıl 8 milyon kişi sigaradan hayatını kaybediyor





Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl aktif sigara kullanıcısı ya da sigara dumanına maruz kalan sekiz milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor.





Dünya genelinde çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu 1,4 milyar kişi sigara içmeye devam ediyor.





Bu arada DSÖ'nün raporu, "tütün ürünlerini bırakan insanlar daha uzun, daha sağlıklı ve daha verimli hayatlar yaşayabilir" ifadeleriyle son buldu.