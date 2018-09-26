Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet'te dikkat çeken ayrılık /26 Eylül 2018 10:37

Hürriyet'te dikkat çeken ayrılık

Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından grup bünyesindeki istifa ve işten çıkarılmalar sürüyor.

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Hürriyet gazetesinin el değiştirmesinden sonra yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi

Taha Akyol ile Mehmet Yakup Yılmaz'ın ardından Murat Yetkin, İstanbul'da İngilizce yayınlanan Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldı.

Murat Yetkin'den boşalan Hürriyet Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliğine gazete içinden Gökçe Aytulu getirildi.

DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN...

Gazete yönetimi tarafından çalışanlara gönderilen mailde Yetkin'in görevini bırakması “Demirören Medya Grubu yönetiminin planladığı değişimin önünü açmak adına” diye açıklandı.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Yetkin'in ayrılmasını çalışanlara attığı mailde şöyle duyurdu:

"Değerli Yöneticilerimiz ve Çalışma Arkadaşlarımız,

Hürriyet Daily News (HDN) Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Yetkin, Demirören Medya Grubu yönetiminin planladığı değişimin önünü açmak adına görevinden ayrılma kararı almıştır. Kendisine bugüne kadarki tüm çalışmaları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Murat Yetkin’in ayrılması sonrasında, kendisinden boşalan HDN Genel Yayın Yönetmenliği pozisyonuna, 1 Ekim 2018’den itibaren geçerli olmak üzere, halihazırda Hürriyet Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Gökçe Aytulu atanmıştır.

Gökçe Aytulu’ya bu yeni görevinde de başarılarının devamını diliyor, bu değişimin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." 

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