Eski TRT çalışanına Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Binali Erdoğan, TRT kameramanlığı yaptığı dönemde, sosyal medyada hükümeti eleştiren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra önce açığa alınıp, ardından da ihraç edilmişti. Paylaşımları nedeniyle Erdoğan hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten dava açıldı. Bugün 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Binali Erdoğan ile avukatı Hasan Hüseyin Evin ve TRT avukatı Mustafa Halit Çelik katıldı. TRT Avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söylerken, Erdoğan’ın avukatı Evin, paylaşımın hakaret kastı taşımadığını, paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, TRT’nin de kurum olarak bu nedenle zarara uğramadığını aktardı.







Evrensel'de yer alan habere göre, mahkeme heyeti, Erdoğan’a “Cumhurbaşkanı hakaret” suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TRT’deki işine son verilen Erdoğan, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Erdoğan'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. Erdoğan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı