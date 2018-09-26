Samanyolu Haber /Gündem / Üniversitede AKP ve MHP'li öğrenciler devlet biziz diye birbirini dövdüler: Polis ayırdı /26 Eylül 2018 10:34

Üniversitede AKP ve MHP'li öğrenciler devlet biziz diye birbirini dövdüler: Polis ayırdı

Gazi Üniversitesi’nin bölünmesi sonrası kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde AKP ve MHP üyeleri arasında kavga çıktı. ‘Cumhur İttifakı’nda birleşen iki partinin üyeleri, üniversitede ‘masa’ kavgası nedeniyle birbirine girdi.

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Üniversite girişinde masa açan AKP’liler, MHP’lilerin müdahalesine uğradı. AKP’liler bugün yeniden masa açınca bu kez MHP’liler daha büyük bir grupla gelerek AKP’lilere müdahale etti. Olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulunarak grupları ayırdı.

Olayın ardından AKP İl Başkanı Ali Osman Özdemir Twitter hesabından “Dün saldırıya uğradığımız noktada bugün de standımızı açtık.Kardeşliğimize zarar vermeye çalışanlar başaramayacak.Özgür düşüncenin,bilimin ve üretkenliğin merkezi üniversiteler hepimizindir. Gazi Üniversitesi önünde üniversiteye kayıt yaptıran yeni yol arkadaşlarımızı bekliyoruz.” açıklaması yaptı.

Üniversitenin adıyla açılmış MHP’lilerce kullanılan bir hesaptan yapılan açıklamada da, olayların AKP’lilerin”Biz ak gençliğiz, devlet biziz, hacı bayram artık bizimdir” demesi sonrasında başladığı savunuldu.

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