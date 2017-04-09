FLAŞ... Hürriyet Katarlılara(!) mı satılıyor?

Hürriyet gazetesi, gerçekleştirilen genel yayın yönetmenliği değişikliğinin ardından grup açısından önemli bir vedaya sahne oldu.





20 yıldır çalıştığı Hürriyet'teki son görevi Yönetim Kurulu Başkanlığı olan Vuslat Doğan Sabancı, grup içinde bir veda mesajı yayımladı. Mesajda Sabancı, çalışanlara veda ediyor.





Evrensel'de Fatih Polat'ın haberine göre Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı olan Vuslat Doğan Sabancı'ndan boşalan Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanlığı için Ahmet Toksoy'ın adının geçtiği, grup içinden görüştüğü birkaç isim tarafından doğrulandı.





SATIŞ HAZIRLIĞI İDDİASI





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğan Grubu arasındaki gerilimin bir süredir devam ettiği biliniyor ve bu üst düzey 'veda' haberi, tam da bu nedenle ‘Acaba, yayın yönetmenliği değişikliğinden sonra, bu da devletin zirvesi ile ilişkiler açısından bir rahatlama sağlama hamlesi mi?' sorusunu akla getirdi?

Fatih Polat konuyla ilgili şunları yazdı:





''Ben bu soruyu, grup içindeki güvenilir dostlarıma sordum. Grubun sağından solundan girip anlamaya çalıştım.





Aldığım bilgilerden birisi şu; "Vuslat Doğan Sabancı geçtiğimiz hafta cuma günü veda edecekti, rötarlı oldu.”







Dile getirilen bir gerekçe de, Vuslat Doğan Sabancı'nın bir süredir yaşanılan sert rüzgarlar nedeniyle yorulmuş olduğu.





Ancak bazı iddialar daha da ciddi. Bu istifanın ardından Hürriyet'in satışının da gündeme gelebileceği ve bunun grup içinde yaklaşık 3 aydır konuşulduğu belirtiliyor. Satışı düşünülen gazetelerden birinin de Posta olduğu ifade ediliyor.





Bugün Hürriyet'in satışı ile ilgili bir görüşme yapıldığı da dile getirilen iddialar arasında. 'Peki, Hürriyet kime satılacak?' Bu sorunun yanıtı da şöyle verildi: Büyük bir ihtimalle Katarlı bir şirket.





'Peki ya Posta?' diye sordum. Ona verilen yanıt da şöyle: Onun için de Katarlı şirket deniliyor ama Hürriyet kadar net değil.





BİRÇOK YÖNETİCİ EMEKLİ PARASI MI ALDI?





İddiaya göre, son dönemlerde grup içindeki birçok yönetici emeklilik parası aldı. Bu iddia da, grup içinde konuşulan satış hazırlığını güçlendiren bir gelişme olarak ifade ediliyor.





KATARLI ŞİRKETE SATIŞ ADI ALTINDA ERDOĞAN'IN KONTROLÜNE GEÇİYOR





Daha önce Digitürk'ü değerinin çok altına satın alarak futbol maçlarının yayın hakkını elde eden Katarlı Bein Grubun ihaleyi Erdoğan'ın adeta hediye etmesiyle bitirdiği biliniyor. Aynı Bein grubun, geçtiğimiz günlerde Ferit Şahenk'in medyasını satın almak üzere görüştüğü basına yansırken şimdilerde aynı iddia Doğan Grubu için de dile getiriliyor







