Hürmüz Boğazında yeni kriz: İran İngiltere bandıralı bir tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı bir petrol tankerine el koyduklarını açıkladı.





Yapılan yazılı açıklamada "uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği” gerekçesiyle İngiltere bandıralı, "Stena Impero” adlı petrol tankerine el konulduğu belirtildi. Tankerin "Stena Bulk” adlı İsveç firmasına ait olduğu belirtilen açıklamada, "tankerin yasal prosedürler doğrultusunda İran kıyılarına çekildiği” bilgisi yer aldı.





İsveç firma yetkilileri, uluslararası sularda bulunduğu sırada çok sayıda küçük bot ve bir helikopterin tankere yaklaştığı bilgisine sahip olduklarını ancak artık gemide bulunan 23 kişilik mürettebat ile irtibat kurulamadığını açıkladı.





Firma yetkilileri, yaralılar olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi olmadığını, İngiliz makamlarıyla yoğun iletişimin sürdüğünü aktardı.





Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden yola çıktığı, Suudi Arabistan'a gitmekte olduğu belirtiliyor.





ABD açıklama yaptı





ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili açıklamasında birden fazla tankere el konmuş olabileceğini belirtti. Trump Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bir de olabilir iki de olabilir" diyen Trump "Birleşik Krallık ile konuşacağız. Birleşik Krallık ile çalışacağız" diye konuştu.





Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülerinden Garret Marquis de gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek, "ABD olarak, güvenliğimizi ve çıkarlarımızı İran'ın kötü girişimlerinden korumak için müttefiklerimiz ve partnerlerimiz ile işbirliği yapmayı sürdüreceğiz” dedi.





Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık yönetiminin, Suriye'ye yasadışı ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine ay başında el koyması Tahran ile Londra arasında gerilime yol açmıştı. İran, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesine dayandırılan bu karara tepki göstermiş İngiltere'den geminin serbest bırakılmasını talep etmişti. Tahran "zorbalığa sessiz kalmayacağız” sözleriyle misilleme tehdidinde bulunmuştu.