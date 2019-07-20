AB ülkelerinde memur maaşları Türkiye'nin 4.5 katı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında kamu çalışanlarının aldıkları ücretleri karşılaştırdı. Çalışmaya göre, Türkiye ile AB ülkeleri arasında ortalama ücret farkı 4.5 katı bulurken, bazı meslek gruplarında bu oran 7 kata kadar yükseliyor.





Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre 2019 yılının ilk 5 ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan harcamaların 1 milyar lirayı aştığını belirten Ağbaba, bu kapsamda şu vurguyu yaptı:





“Bu miktar aylık 250 bin öğretmen ve hemşirenin maaşına denk geliyor.” Ağbaba’nın çalışmasında öne çıkan bölümler şöyle:





Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.01 olarak açıklanırken, memur maaşlarına temmuz ayı itibarıyla enflasyon farkına bağlı olarak yapılan zam oranı yüzde 1.01 oldu. Yoksulluk sınırı 8 bin liraya yükselirken, Türkiye’de en düşük memur maaşı 3 bin 416 lira oldu. Buna göre en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının 2.5 kat gerisinde kalıyor. Başka bir deyişle 3 memur maaşı yoksulluk sınırını aşabiliyor. Türkiye’de memurların yüzde 70’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.





AB ülkelerinde ortalama en düşük memur maaşı 2 bin 500 Avro olarak belirlenirken, Türkiye’de bu tutarın karşılığı 15 bin liraya denk geliyor. Buna göre Türkiye’de en düşük memur maaşının 3 bin 416 lira olduğu düşünüldüğünde AB ülkelerinde çalışan en düşük ücreti alan bir memurun aldığı ücret ile Türkiye’de en düşük ücreti alan memur arasındaki maaş farkı 4.5 katı buluyor.





AB’nin üç önemli ekonomisine sahip olan Almanya, Fransa ve Hollanda’da öğretmen ve hemşire maaşları oldukça yüksek. Almanya’da ilköğretimde göreve başlayan yeni bir öğretmenin maaşı 54 bin Avro’yken bu tutar 15 yıllık deneyimi olan bir öğretmende 65 bin Avro’ya çıkıyor. Türkiye’de ise göreve yeni başlayan bir öğretmenin temmuz ayı maaş 3 bin 828 lira tutarındayken, Almanya’da göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 25 bin lira civarında. Buna göre Türkiye ile Almanya arasında göreve başlayan öğretmenler arasındaki fark yaklaşık 7 katı buluyor.





Hemşirelerin ücretleri karşılaştırıldığında da farklılıklar dikkat çekici. Buna göre göreve Türkiye’de yeni başlayan bir hemşirenin maaşı 4 bin lira civarında olurken Almanya’da yeni görev başlayan başlayan bir hemşirenin maaşı yaklaşık 15 bin lira tutarında bulunuyor. Türkiye ile Almanya’da aynı görevi yapan hemşirenin ücretleri arasındaki fark yaklaşık 2.5 katı buluyor.