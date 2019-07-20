Samanyolu Haber /Gündem / Kabine değişiyor: Seçimin faturası sadece iki bakana mı kesildi? /20 Temmuz 2019 11:04

Kabine değişiyor: Seçimin faturası sadece iki bakana mı kesildi?

‘Erdoğan seçim yenilgisinin faturasını kime kesecek?’ tartışmaları giderek netleşmeye başladı. AKP tabanından gelen tepkiler Babacan ve Davutoğlu’nun parti kurma çalışmaları nedeniyle parti kadrolarındaki değişimi ertelerken ilk ses kabine değişikliğinde.

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Ankara kulislerinde en çok konuşulan konular; “Kabine değişikli ne zaman olacak?” “Kimler gidecek, kimler gelecek?” ve “Binali Yıldırım’ın durumu ne olacak?”
 
Yeniçağ’ın haberine göre, AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Maliye ve Hazine Bakanlığı için düşünülen isim Mehmet Şimşek’ti. Bir süre önce Saray’da gerçekleşen Erdoğan-Şimşek görüşmesinde Mehmet Şimşek görevi kabul etmemiş affını istemişti. Şimşek’in bu görevi kabul etmemesinin sebebi ise milletvekili listelerine konulmaması ve ilk kabinede görev verilmemesi olarak düşünülüyor. Şimşek seçimlerden sonra yurt dışında üst düzey danışmanlık yapmaya başlamış ve Türkiye’den ayrılmıştı. Mehmet Şimşek Bakanlık teklifini kabul etseydi kabine üç gün içinde değişecekti.

Maliye ve Hazine Bakanlığı için düşünülen isim hala netleşmemişken, Berat Albayrak’ın yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına kaydırılacağı, Binali Yıldırım’a özel bir statü ile Sarayda görev verileceği gelen bilgiler arasında. Albayrak’ın, kabinede görev almasını istemeyen AKP tabanını memnun etmek için kabine dışında bırakılması da sürpriz olmaz.

Diğer değişiklik düşünülen bakanlıklar ise Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı. Bekir Pakdemirli’nin bu değişiklikle Bakanlar kuruluna veda edeceği belirtiliyor. Erdoğan, Bekir Pakdemirli’den istediği verimi alamamış, Pakdemirli hiçbir başarı sağlayamamıştı.

SOYLU DA GİDİYOR

Son günlerde Suriyeliler konusu gündemden düşmezken, halktan gelen tepkilerde seçimlerde AKP’ye oy kaybettiren meselelerin başında geliyor. Her gün meydana gelen adli olaylar, gazetecilere ve Siyasi Parti liderlerine yapılan saldırılarla gündemden düşmeyen İçişleri Bakanlığı ancak yeni bir bakan değişikliği ve köklü bir idari değişiklikle yeniden bu imajını değiştirebilir.

Süleyman Soylu’nun bu nedenle kabine dışında kalacağı ve kongrede partide görev verileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.

Sonuç olarak Erdoğan’ın tabanın sesine kulak vereceği ve İstanbul seçimi yenilgisini Berat Albayrak ve Süleyman Soylu’ya fatura edeceği konuşuluyor.

Bakanlar kurulunun bu kadar gecikmesinin sebebi ise Erdoğan’ın ‘muhalefetin demesi ile kabine değişmez, biz gerek görürsek değiştiririz’ sözünün üzerinden biraz zaman geçmesi olarak düşünülüyor.
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