Hulusi Akar'ın şimdi de liseden kovulduğu iddia edildi

Odatv'de yer alan haber metni şöyle:

Odatv yazarı Türker Ertürk, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün gençlik fotoğraflarını yayımladı. Londra'da çekilen fotoğrafta bugünkü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe de vardı. Ve fotoğraf Türkiye gündemine damga vurdu.





Ardı ardına ortaya çıkan fotoğraflar silsilesiyle tablo daha tuhaf bir hal aldı.





Zira Gül'ün Londra'da Karatepe ve Fehmi Koru ile birlikte fotoğrafı, Koru tarafından daha önce yayımlanmıştı. Bunlara ek olarak bir fotoğraf daha sızdı. Fotoğrafta Kayseri Lisesi'nde Necip Fazıl'ın yanında Abdullah Gül ve Hulusi Akar bir arada görünüyordu.





Aslında bu yaşanan süreç Türkiye'de gazetecilik adına utanç vericiydi.





Genelkurmay Başkanı ve önceki Cumhurbaşkanı 40 yıl öncesinden yakın arkadaştı. Ancak ne kadar az şey biliyormuşuz, Türkiye hatta ve hatta Hulusi Akar'ın silah arkadaşları bunu Odatv'den öğrendi. Bu yakın arkadaşlık yıllarca saklanmıştı.





Gelelim konumuza...





Size bir soru soralım ve yanıtının sonunda yine "ne kadar az şey biliyormuşuz" dedirtelim.





Sorumuz şu: Genelkurmay Başkanı hangi liseden mezun oldu?





Bu soruyu sorduğumuz ve kendisini yıllardır izleyen hemen herkes şu yanıtı verdi: Kayseri Lisesi.





Haksız da değiller...





Son sızan Gül-Akar fotoğrafı Kayseri Lisesi yıllarındandı.





Medyada hemen herkes Akar'ın Kayseri Lisesi günlerini anımsatıyordu.





Kayseri Lisesi'yle ilgili hemen her haberde adı geçen öğrenciler arasında Akar da vardı.





Sorumuzu yenileyelim: Hulusi Akar hangi liseden mezun oldu?





Evet, doğru, Hulusi Akar Kayseri Lisesi'nde öğrenciydi.





Ancak bu liseden mezun olmadı.





Nitekim medyada, kıyıda köşede kalmış haberler arasında bu ortaya çıkıyordu.





Kayseri'de bir başka lise, Kayseri Sümer Lisesi, zaman zaman Karargah'ı ziyaret ederek Hulusi Akar'la "mezunumuz" diyerek görüşüyor, bu da ajans haberlerine düşüyordu.





Kimse de "biz Kayseri Lisesi biliyorduk" diye sormuyordu

















(Geçen ay çıkan haber)

Nitekim Kayseri Lisesi mezunları listesinde de Akar yer almıyordu.





















Peki ne oldu da, Hulusi Akar Kayseri Lisesi'nden ayrılıp 5 kilometre ötedeki Kayseri Sümer Lisesi'ne geçti?

Şöyle anlatalım...

Hulusi Akar son olarak 1967-1968 eğitim döneminde Kayseri Lisesi'nde 5 Fen E sınıfında dönemi tamamladı.

Akar, 1968-1969 dönemine birçok arkadaşıyla birlikte 6 Fen D sınıfında eğitime başladı.

O yıl mezun olacaktı.

Ancak Odatv'nin sınıf arkadaşlarından edindiği bilgiye göre Akar'ın başına "talihsiz" bir olay geldi.

İddia o ki; okulun başladığı dönemin ilk ayı içinde Akar, öğretmenlerinden biri ile tartıştı. Sınıf arkadaşlarının iddiasına göre; "öğretmene hakaret ettiği" ileri sürülerek disiplin kuruluna sevkedildi.

Kurul, Akar aleyhinde karar verdi.

Okuldan uzaklaştırılan Akar, kaydını alarak Kayseri Sümer Lisesi'ne gitti ve buradan o yıl mezun oldu.

Sahi, neredeyse 50 yıl öncenin fotoğrafları size de "ne kadar az şey biliyormuşuz" dedirtmedi mi?

Son söz…

Lisede "disiplinsizlikten" atılan bir öğrenci, Genelkurmay Başkanlığı’na kadar yükselebiliyor.







