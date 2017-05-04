Samanyolu Haber /Gündem / O fotoğrafın hikayesi bu mu? /04 Mayıs 2017 10:58

O fotoğrafın hikayesi bu mu?

Eski Deniz Harp Okulu komutanı Türker Ertürk, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 1977'de İngiltere'de çekilmiş fotoğrafını nasıl bulduğunu anlatırken Akar'ın İngiltere ziyaretiyle ilgili önemli bir konuya değindi

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

KRT'de Ferit Atay'ın sunduğu Sorguluyorum programına katılan Ertürk, programda o fotoğrafın hikayesini anlattı.

Fotoğrafı Hulusi Akar'ın sınıf arkadaşlarından elde ettiğini iddia eden Ertürk dikkat çeken bir noktayı da ilk kez anlattı.

O dönemde üsteğmen rütbesinde olan Hulusi Akar'ın 42 gün izin alarak İngiltere'ye gittiğini anlatan Ertürk, yıllık izinin 30 gün olduğunu belirterek bu durumun normalde mümkün olmadığını söyledi. Bu konuyu Nusret Güner'e sorduğunu ifade eden Ertürk 'Buraya gelmeden eski donanma komutanı Nusret Güner'le konuştum, komutanım siz hiç 30 gün izin kullandınız mı? diye sordum. Hayır dedi. Bir üsteğmen nasıl 42 gün İngiltere gibi bir yerde tatil yapabilir? Nerede kaldı, kimler finanse etti bu tatili?' dedi

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