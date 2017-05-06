Samanyolu Haber /Gündem / Panzerin ezdiği çocukların amcası konuştu /06 Mayıs 2017 10:09

Panzerin ezdiği çocukların amcası konuştu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Çarşamba gecesi, zırhlı bir polis aracının bir eve girmesi sonucu Furkan ve Muhammed Yıldırım adındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Yıldırım kardeşlerin amcası olayı anlattı.

SHABER3.COM

Şırnak Silopi'de zırhlı polis aracının bir eve girmesi sonucu iki küçük çocuk Furkan ve Muhammed Yıldırım hayatını kaybetmişi.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'e konuşan Furkan ve Muhammed'in amcası, yan evde yaşayan Suat Yıldırım, o gece yaşananları şöyle anlattı:

"Ağabeyimin evi iki odalı, müstakil. Panzer sokağa bakan duvarı yıkarak içeriye girmiş. Gece yarısıydı, evde uyuyorduk. Ağabeyim ile aynı bahçedeyiz. Deprem oldu sandık. Komşularla birlikte ben de o gürültüye uyandım. Bahçeye indiğimde komşuların evin etrafında kapıyı açmaya çalıştığını gördüm. Bahçeden kapıyı açınca içerisi toz dumandı.

"Duvarı yıkan ve salonun girişine kadar içeriye giren o büyük zırhlı aracın ışıkları yanıyordu. İçinde dört polis vardı. Onlar kaçtı. Baktım yeğenlerim yıkılan kolonun altında, salonun ortasında yatıyorlar. Birinin cesedini ben aldım, diğerini abim. Komşular, kaçışan polisleri taşla kovaladı. Komşularımız polislerin sarhoşlar gibi yalpalayarak kaçıştıklarını söylediler. Yarım saat sonra daha kalabalık bir polis ekibi geldi ve komşulardan evlerine gitmelerini istediler. Biz yeğenlerimi hastaneye götürdük, ama yeğenlerim ölmüştü. Morga gittik, cenazeleri görmek istedik. Polis bizi eliyle iteledi, izin vermedi."
<< Önceki Haber Panzerin ezdiği çocukların amcası konuştu Sonraki Haber >>

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

Uçak bir anda yere düştü

Uçak bir anda yere düştü

Alış Veriş Merkezinde dehşeti yaşadı

Alış Veriş Merkezinde dehşeti yaşadı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:36