Panzerin ezdiği çocukların amcası konuştu

Şırnak Silopi'de zırhlı polis aracının bir eve girmesi sonucu iki küçük çocuk Furkan ve Muhammed Yıldırım hayatını kaybetmişi.







BBC Türkçe'den Hatice Kamer'e konuşan Furkan ve Muhammed'in amcası, yan evde yaşayan Suat Yıldırım, o gece yaşananları şöyle anlattı:





"Ağabeyimin evi iki odalı, müstakil. Panzer sokağa bakan duvarı yıkarak içeriye girmiş. Gece yarısıydı, evde uyuyorduk. Ağabeyim ile aynı bahçedeyiz. Deprem oldu sandık. Komşularla birlikte ben de o gürültüye uyandım. Bahçeye indiğimde komşuların evin etrafında kapıyı açmaya çalıştığını gördüm. Bahçeden kapıyı açınca içerisi toz dumandı.





"Duvarı yıkan ve salonun girişine kadar içeriye giren o büyük zırhlı aracın ışıkları yanıyordu. İçinde dört polis vardı. Onlar kaçtı. Baktım yeğenlerim yıkılan kolonun altında, salonun ortasında yatıyorlar. Birinin cesedini ben aldım, diğerini abim. Komşular, kaçışan polisleri taşla kovaladı. Komşularımız polislerin sarhoşlar gibi yalpalayarak kaçıştıklarını söylediler. Yarım saat sonra daha kalabalık bir polis ekibi geldi ve komşulardan evlerine gitmelerini istediler. Biz yeğenlerimi hastaneye götürdük, ama yeğenlerim ölmüştü. Morga gittik, cenazeleri görmek istedik. Polis bizi eliyle iteledi, izin vermedi."