Samanyolu Haber /Gündem / Hükümetten yeşil alan itirafı /29 Ocak 2017 21:39

Hükümetten yeşil alan itirafı

14 yıldır Türkiye'yi yöneten 22 yıldır da İstanbul'u yöneten AKP'nin bir Bakanı yeşil alan bırakmadık diye itiraf etti.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Haftasonu programına katıldı. Kurtulmuş, Maçka Parkı tartışmasına ilişkin, "mezarlıklarımız dışında maalesef yeşil alan kalmadı" dedi.Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına katıldı. Çelik'in gündeme dair sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Maçka Parkı tartışmasına da değindi. Kurtulmuş, "Belediyeden ağaçlar kesilmeyecek diye bir açıklama var. İnşallah öyle olur. Parklarımız mezarlıklarımız dışında maalesef yeşil alan kalmadı"Kaynak: Kurtulmuş: "Mezarlıklar dışında yeşil alan kalmadı!" 
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