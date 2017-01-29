Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in rakibi resmen açıklandı /29 Ocak 2017 22:33

Merkel'in rakibi resmen açıklandı

Almanya'da Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz, Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı olduğu resmen açıklandı.

Merkel'in rakibi resmen açıklandı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eylül ayında yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde başbakan adayı resmen açıklandı. SPD parti yönetimi bugün yaptığı toplantıda, Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz’u mart ayı içerisinde yapılacak parti kurultayında hem parti genel başkanlığı hem de başbakan adayı olarak gösterdi.

Kurultayda seçilmesine kesin gözüyle bakılan Martin Schulz, SPD’nin başbakan adayı olarak, Hristiyan Demokratların adayı Başbakan Angela Merkel’e karşı yarışacak.

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, geçen hafta salı günü başbakan adayı olmayacağını açıklamış, parti genel başkanlığı ve başkan adaylığı için 61 yaşındaki Martin Schulz önereceğini duyurmuştu.

Ekonomi Bakanlığı görevini bırakan Gabriel, 12 Şubat’ta cumhurbaşkanı seçileceği için Dışişleri Bakanlığı görevininden ayrılan Frank Walter Steinmeier’in yerine Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı. Gabriel’den boşalan Ekonomi Bakanlığı görevini ise Brigitte Zypries üstlenmişti.
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