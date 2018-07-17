Samanyolu Haber /Gündem / Hükümetten 'Apoletini sökeceğim' vaadinin muhatabı paşaya büyük kıyak /17 Temmuz 2018 17:45

Hükümetten 'Apoletini sökeceğim' vaadinin muhatabı paşaya büyük kıyak

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Muharrem İnce aleyhindeki sözlerini alkışlamasıyla “Apolet sökme” tartışmalarının odağına oturan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in eşi Ferhan Temel Yargıtay üyesi olarak atandı.

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

25 Mart 2016 kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na atanan Temel, dünkü kararnameyle yeniden Yargıtay’a, ama bu defa üye olarak döndü.
 
Oda TV’den Müyesser Yıldız’ın haberinden ilgili bölüm şöyle:

112 yeni yüksek yargı üyesi arasında sadece 3 kadın bulunuyor.

Bunlar arasında dikkat çekmeyen ve gündeme gelmeyen öyle bir isim var ki!..

Kim mi?

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Erdoğan’ın Muharrem İnce aleyhindeki sözlerini alkışlamasıyla “Apolet sökme” tartışmalarının odağına oturan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in eşi Ferhan Temel.

Yeni Yargıtay üyesi Ferhan Temel 1963 doğumlu. 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Temel, göreve Kayseri hakim adayı olarak başladı. Kars Aralık Cumhuriyet Savcılığı ve Kayseri Tomarza Hakimliğinin ardından da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği yaptı.
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