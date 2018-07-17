Tren kazasında komik bilirkişi raporu: Küresel ısınma sebep oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karaşahin incelemede sonra altındaki toprak tamamen boşalan ve rayların adeta askıda kaldığı demiryolu manzarası için, “135 yıllık başarılı bir menfez. Küresel ısınma kaynaklı ani sağanak yağışlar ortaya çıkabiliyor.” değerlendirmesi yaptı.





8 Temmuz’da 24 kişinin Tekirdağ’da hayatını kaybettiği tren faciasını inceleyen bilirkişi heyetinden İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karaşahin incelemede son durumla ilgili açıklamalarda yaptı. Karaşahin, nihai raporun tamamlanmadığını ancak öne çıkan etkenin ‘bölgenin aldığı aşırı yağış ve buna bağlı dolgu erozyonu olduğunu’ söyledi.

Aşırı yağış sonucunda menfezde dengeyi sağlayan dolgunun erozyona uğradığını belirten Karaşahin, bu durumun kazayı da beraberinde getirdiğini söyledi. Karaşahin, “Lokomotifin ilk geçişte yolu bozduğunu düşünüyoruz. Yolun geometrisi bozulunca arkadan gelen bütün vagonların rayla teması ortadan kalkıyor” diye konuştu.





‘135 YILLIK BAŞARILI BİR MENFEZ’





Bilirkişi heyetinde yer alan Karaşahin, kazada yapısal bir sorun görülmediğini belirterek, “135 yıldır fonksiyonunu yerine getirebilen başarılı bir menfez. Küresel ısınma kaynaklı mevsim değişikliklerinden ani sağanak yağışlar ortaya çıkabiliyor” dedi.





Makinistin yoldaki bozulmayı görme şansının olmadığını dile getiren Karaşahin, görme şansı olsa bile hız düşürerek dahi kazayı önleme ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Kazanın ray kırılmasına bağlı meydana gelmediği için, sinyalizasyon sisteminin de devreye girmediğine vurgu yaparak, uyarılarda bulunda.





‘MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLER DİKKATE ALINMALI’





Karaşahin, “Sadece demiryolları değil, kentsel altyapıların, diğer ulaştırma altyapıların da bu mevsimsel değişikleri dikkate alarak yeniden incelenmesinde büyük fayda olacağını inanıyorum” diye konuştu.