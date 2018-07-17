Samanyolu Haber /Spor / Usain Bolt artık futbolcu /17 Temmuz 2018 17:36

Usain Bolt artık futbolcu

Jameikalı atlet Usain Bolt, Avustralya takımı Central Coast Mariners takımıyla 6 haftalık bir deneme sözleşmesi imzaladı.

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BBC Türkçe'nin haberine göre, Bolt'un menajeri Tony Rollis, Avustralya A ligi takımlarından Central Coast Mariners'da altı haftalık deneme süresi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Denemelerde başarılı bulunması halinde Bolt'la en az bir sezon için anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor.

100 ve 200 metrede dünya şampiyonu olan ve daha önce Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında antrenmanlara katılan Bolt, geçen yıl atletimizi bıraktıktan sonra profesyonel futbolcu olmak istediğini söylemişti.

Mariners'ı, Bolt'un taraftarı olduğu Manchester United'ın eski yardımcı menajerlerinden Mike Phelan çalıştırıyor.

'MİLYONLARCA DOLARLIK SÖZLEŞME'

Kulübün Başkanı Shaun Mielekamp Bolt'u dört aydır izlediklerini belirterek görüşmelerin "çok iyi gittiğini" söyledi. Mielekamp, Bolt'un Alman kulübü Borussia Dortmund ve Norveç takımı Stromsgodset'te antrenmanlardaki performansını beğendiklerini belirtti.
Avustralya yayın kuruluşu News Corp Australia, Bolt'a milyonlarca dolar önerileceğini duyurdu.

Avustralya Futbol Federasyonu, Bolt'un transferi için Mariners'a para yardımı yapmayacaklarını açıkladı.
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