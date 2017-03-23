Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li seçmenin yüzde kaçı evet diyecek? /23 Mart 2017 14:25

MHP'li seçmenin yüzde kaçı evet diyecek?

AKP'ye yakın ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, referandum öncesi esas sorunun MHP'de olduğunu, AKP'deki firelerin en aza indiğini ileri sürerken, "MHP'de şu an 'Evet' oyları üçte bir civarında görünüyor. O da yüzde 10-11'lik bir partide 3 puana denk geliyor" dedi.

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Araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, referanduma dair açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ'ın haberine göre, son gelen anketlere göre MHP'de 'evet'in üçte bir civarında kaldığını açıklayan Uslu, "MHP'de fire olması durumu yüksek" dedi.

"Esas MHP'de sorun var. MHP tabanına sorduğunuzda yarısı zaten oy vermeyeceğini söylüyor. Bir de kararsız olanlar var. Onlardan da fire olması durumu yüksek. Ancak MHP içerisindeki bu konsolide olmama halinin paketle ilgisi yok. Çok öncesinde başlayan bir süreç nedeniyle MHP'de fikir ayrılığı ortaya çıktı. Oy verme sürecine girdiğimiz için bir anda bu görünür hale geldi. MHP tabanın önemli bir kısmı MHP'nin üst yönetiminin değişmesi gerektiğini söylüyor" diyen Uslu, "Şu an 'Evet' oyları üçte bir civarında görünüyor. O da yüzde 10-11'lik bir partide 3 puana denk geliyor. Esas nokta, yüzde 63 gibi bir rakamın gerçekleşmeyecek olmasının temel nedeni MHP'deki bu durum. AK Parti'de fire oranı çok düşük gözüküyor" ifadelerini kullandı.
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