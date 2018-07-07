Samanyolu Haber /Gündem / Hükümete soru: Hangi hukuk ile 85 yaşında hasta birini tutukluyorsunuz? /07 Temmuz 2018 11:01

Hükümete soru: Hangi hukuk ile 85 yaşında hasta birini tutukluyorsunuz?

Niğde’de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve 5 gün sonra kızı ve damadıyla birlikte tutuklanan işadamı 85 yaşındaki Celal Avşar’ın yaşadığı dram sürüyor.

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 Hukuksuz  gözaltı ve tutuklamaları yakından takip eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu.

Sosyal medya hesabında yapılan hukuksuzluğu paylaşan Tanrıkulu, “Celal Avşar 85 yaşında, birçok hastalıkla muzdarip ve 5 gün gözaltında tutuldu. Dün Niğde’de kızı ile birlikte tutuklandı. Eşi yatalak ve ölüm döşeğinde. Bu yaşta bir insanın tutuklanması vicdanın tükenmesidir, zulümdür. Bunu hangi hukukla açıklıyorsunuz? @abdulhamitgul @TC_Basbakan” diye sordu.


 
İşadamı Avşar’ın kalp rahatsızlığıyla ilgili hastane ve heyet raporlarını da mesajına ekleyen Tanrıkulu, Avşar’ın eşi Feride Avşar Hanımefendi’nin de yatalak hasta olduğunu vurgulayarak son fotoğraflarını paylaştı.

Niğde Başsavcılığı’nın yürüttüğü Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınan Celal Avşar’a Hizmet hareketine maddi destek sağlamak suçlaması yöneltildi. Yandaş medyanın ‘manevi imam’ diye tuhaf nitelemede bulunduğu Celal Avşar ileri yaşının getirdiği kalp ve hipertansiyon gibi  sağlık sorunlarına rağmen cezaevine gönderilmişti.
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