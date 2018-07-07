Samanyolu Haber /Gündem / İnce’nin ekibi Kurultay için 500’den fazla delegeden destek bekliyor.... /07 Temmuz 2018 11:18

İnce’nin ekibi Kurultay için 500’den fazla delegeden destek bekliyor....

CHP’li Muharrem İnce’nin, partisinde genel başkan değişimi sağlayabilecek olağanüstü kurultay için delegelerden pazartesi günü imza toplamaya başlayacağı bildirildi.

SHABER3.COM



Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminde kazanamayan CHP’de gözlerde üst üste çok sayıda seçim kaybeden genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Cumhurbaşkanı adayı İnce, Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık teklif edip koltuğu istese de genel merkezden kabul görmedi. Partide genel başkanın değişmesi için olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor.

Bunun için de 1260 CHP delegesinden 630’unun noter onaylı imzası gerekiyor.


“Örgüt gereğini yapar” diyen İnce, şimdiye dek bazı delegelerde taahhüt aldı.

Ankara’da İnce’nin ofisinde hareketlilik sürerken İnce’nin yakın ekibi ile bazı eski milletvekilleri, hukukçular ve partililerin faaliyet gösterdiği ofiste, ülke genelindeki delegeler tek tek telefonla aranarak ikna edilmeye çalışılıyor.

15 günlük süre
Bu çerçevede resmi imza toplama sürecinin ise pazartesi başlayacağı öğrenildi. CHP Tüzüğü’ne göre, imza sürecinin 15 gün içinde tamamlaması, bu durumda imzaların en geç 23 Temmuz’da parti genel merkezine teslim edilmesi gerekiyor. Gerekli imzaların toplanması durumunda ise Kılıçdaroğlu’nun partiyi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

İnce’nin yakın ekibinden isimler, şu ana kadar 500’ü aşkın delegenin İnce’ye destek verdiğini, gerekli resmi imzaların da kısa sürede içinde toplanacağını iddia ediyor.

CHP yönetimi ise İnce’nin imzaları toplayamayacağını düşünüyor. Genel merkeze göre delegelerin büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında.

Eğer olağanüstü kurultay yapılmazsa, CHP’nin 36’ncı kurultayı Şubat 2019’da yapılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnce’nin ekibi Kurultay için 500’den fazla delegeden... Sonraki Haber >>

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:30