86 yaşındaki Hayırsever iş adamını tutukladılar... Hasta eşi ortada kaldı...

Niğde Başsavcığı’nın yürüttüğü Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınan Celal Afşar’a Hizmet hareketine maddi destek sağlamak suçlaması yöneltildi. Yandaş medyanın ‘manevi imam’ diye tuhaf nitelemede bulunduğu Celal Afşar ileri yaşın getirdiği sağlık sorunlarına rağmen cezaevine gönderildi.

Hasta haline rağmen 7 gece karakolda gözaltında tutulan Afşar'ın kızı ve damadı da beraber tutuklandı... Afşar'ın eşi Feride Afşar ağır hasta. Ona bakacak üç kişinin aynı anda tutuklanması zulmü daha da artırdı...





CELAL AFŞAR KİMDİR?

Celal Afşar , sırtında halı satarak başlayıp mobilya sektörüne giren İstanbul’da kazandıklarını getirip Niğde’de harcayan Niğde’ye büyük bir okul hediye eden binlerce talebenin yetişmesini sağlayan hayır sever bir işadamı...

Herkesin cömertliği ile tanıdığı Afşar ve Feride Afşar çifti, TRT’nin Ömür Dediğin isimli programına konuk olmuştu. TRT programın reklam fragmanında çit için şu ifadeleri kullanmıştı: ‘Kendini öğrencilere adamış bir gönül insanı Celal amcayı dinlerken mest olacak ve Niğde’de yaptırdığı eğitim yuvasına, hoş sohbetine, eşine duyduğu sevgiye hayran kalacaksınız.’