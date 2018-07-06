Samanyolu Haber /Gündem / 86 yaşındaki Hayırsever iş adamını tutukladılar... Hasta eşi ortada kaldı... /06 Temmuz 2018 01:46

86 yaşındaki Hayırsever iş adamını tutukladılar... Hasta eşi ortada kaldı...

Kitlesel kıyım operasyonları hukuk tanımadan devam ediyor. Niğde’de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan işadamı 86 yaşındaki Celal Afşar, kızı ve damadı tutuklandı.

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Niğde Başsavcığı’nın yürüttüğü Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınan Celal Afşar’a Hizmet hareketine maddi destek sağlamak suçlaması yöneltildi. Yandaş medyanın ‘manevi imam’ diye tuhaf nitelemede bulunduğu Celal Afşar ileri yaşın getirdiği sağlık sorunlarına rağmen cezaevine gönderildi.
Hasta haline rağmen 7 gece karakolda gözaltında tutulan Afşar'ın kızı ve damadı da beraber tutuklandı... Afşar'ın eşi  Feride Afşar ağır hasta. Ona bakacak üç kişinin aynı anda tutuklanması zulmü daha da artırdı... 


CELAL AFŞAR KİMDİR?
Celal Afşar , sırtında halı satarak başlayıp mobilya sektörüne giren İstanbul’da kazandıklarını getirip Niğde’de harcayan Niğde’ye büyük bir okul hediye eden binlerce talebenin yetişmesini sağlayan hayır sever bir işadamı... 

Herkesin cömertliği ile tanıdığı Afşar ve Feride Afşar çifti, TRT’nin Ömür Dediğin isimli programına konuk olmuştu. TRT programın reklam fragmanında çit için şu ifadeleri kullanmıştı: ‘Kendini öğrencilere adamış bir gönül insanı Celal amcayı dinlerken mest olacak ve Niğde’de yaptırdığı eğitim yuvasına, hoş sohbetine, eşine duyduğu sevgiye hayran kalacaksınız.’

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