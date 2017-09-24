Samanyolu Haber
Bodrum yine sallandı!
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Bodrum yine sallandı!
/
24 Eylül 2017 20:26
Bodrum yine sallandı!
Alınan son dakika haberine göre merkez üssü Bodrum, Muğla olan bir deprem gerçekleşti. Deprem Bodrum'da şiddetli şekilde hissedildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...
SHABER3.COM
Son dakika deprem haberi ile vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü araştırmaya başladı. Merkez üssü Bodrum, Muğla olan deprem 19.57 gerçekleşti ve büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Bodrum’u sallayan deprem vatandaşları korkuttu.
<< Önceki Haber
Bodrum yine sallandı!
Sonraki Haber >>
Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak
Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak
AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın
AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın
Son Dakika! Almanya’da kazanan Merkel
Almanya'da saat 08.00 itibari ile sandıklar açıldı. Federal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek...
Flaş! 'Teklif gitti, kabul edildi'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğundan ayrılmak zorunda bırakılan Kadir Topbaş'ın...
Flaş! 'Yalanla iftirayla bir yere varamazsın'
Balıkesir Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ahmet Edip Uğur, AKP Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı'yı...
Flaş! Barzani nihai kararını açıklayacak
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, bugün düzenleyeceği basın toplantısında...
İBB'nin yeni başkanı kim olacak?
Kadir Topbaş'tan boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin 28 Eylül Perşembe...
Hükümet Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorsa...
Meral Akşener 16 Nisan referandumunda YKS'nin mühürsüz zarf ve pusulaları son anda geçerli saymasını...
Tek tip ihalesi damat Berat'a
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, ‘tek tip kıyafet’ uygulamasına ilişkin olarak...
Hükümet sandığı kaldırdı!
Yaklaşık 1 hafta sonra başlayacak olan 364 oda ve borsanın seçim süreci ertelendi. Hükümet kararı...
Cezaevinde domuz bağlı işkence!
Edirne F Tipi Cezaevi’nde siyasi tutuklulara domuz bağı yapıldığı iddia edildi. Yaşanan hak...
Tweet
Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak
AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın
Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki
15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de
Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi
Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor
Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü
Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı
Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü
Preet'le 'takipte kalın'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Cezaevinde domuz bağlı işkence!
Hükümet sandığı kaldırdı!
İBB'nin yeni başkanı kim olacak?
'Bu tür bir emrivaki...'
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
23:36:49