Samanyolu Haber /Gündem / Bodrum yine sallandı! /24 Eylül 2017 20:26

Bodrum yine sallandı!

Alınan son dakika haberine göre merkez üssü Bodrum, Muğla olan bir deprem gerçekleşti. Deprem Bodrum'da şiddetli şekilde hissedildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

SHABER3.COM

Son dakika deprem haberi ile vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü araştırmaya başladı. Merkez üssü Bodrum, Muğla olan deprem 19.57 gerçekleşti ve büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Bodrum’u sallayan deprem vatandaşları korkuttu. 


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