Bodrum yine sallandı!

Son dakika deprem haberi ile vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü araştırmaya başladı. Merkez üssü Bodrum, Muğla olan deprem 19.57 gerçekleşti ve büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Bodrum’u sallayan deprem vatandaşları korkuttu.







