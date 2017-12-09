Gazeteci Hasan Cemal, dün görülen 'Zaman Davası'ndaki izlenimlerini yazdı. T24 yazarı Cemal, 'Hukukun evrensel ilkelerinin unutulduğu bir dava: Gülünç olan bir yargı ölür!' başlıklı yazısında, "Yılların ötesinden tanıdığım meslektaşlar, dostlar. Şimdi hepsi bir sivil darbe döneminde, darbeci olarak, terör yardakçısı olarak yargılanıyorlar. Ne kadar hazin, ne kadar acıklı. Gerçekten akıl alır gibi değil." ifadelerini kullandı.







Silivri, 8 Aralık 2017, saat 10.35.

Zaman yazarları davası.

Yine tek sıra halinde geliyorlar, iki yanlarında jandarma...

Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne...

İzleyici sıraları dolu.

Basın tarafı tenha, sadece bir iki gazeteci...

Eller kollar sallanıyor.

Öpücükler gönderiliyor.

Yüzler bir anda gülüyor.

Jandarma müdahalesi, herkes yerine oturuyor.

Orhan Kemal Cengiz'le Nuriye Akman tutuksuz yargılananlar sırasında.

Ekranda da Ankara'dan iki tutuksuz sanık:

Lale Sarıibrahimoğlu, İhsan Dağı.

Yılların ötesinden tanıdığım meslektaşlar, dostlar. Şimdi hepsi bir sivil darbe döneminde, darbeci olarak, terör yardakçısı olarak yargılanıyorlar.

Ne kadar hazin, ne kadar acıklı.

Gerçekten akıl alır gibi değil.

İsimlerini mahkemede duyduğum sanıklar da var.

Biri savunmasını yapıyor:

"Ben muhasebeciyim. Zaman'da geçimimi sağlamak, aileme bakmak için çalıştım. Başka amacım yoktu. Benim darbeyle, örgüt üyeliğiyle ne alakam olabilir ki?.. Basit, sıradan bir çalışanım. İmza yetkim de yoktu. Benim burada ne işim var?.."

Sevgili Şahin Alpay bana doğru dönüyor, birbirimize el sallıyoruz, davalarda hasret gidermenin tek yolu bu...

Nuriye Akman'ın sesi yükseliyor:

"Darbeciliği ve terör örgütü üyeliğini reddediyorum. Bağımsız ve bağlantısız gazeteci ve yazarım."

Ekranda Lale Sarıibrahimoğlu gözüküyor. 37 yıllık gazeteci olduğunu söylüyor. Meslek hayatı boyunca askerle siyaseti birbirinden uzak tutan bir çizgi izlediğini, bunun için yazdığını hatırlatıyor.





Ama şimdi tek bir somut kanıt bile olmadan darbecilikle, terör örgütü üyeliğiyle yargılandığını, hakkında üç kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendiğini, adaletin hiçe sayıldığını belirtiyor.

Ve altını çiziyor:

"Hukukun evrensel ilkelerinin unutulduğu bir iddianameyle yargılanıyoruz."

İhsan Dağı da savunmasında, darbeciliği, terör örgütü üyeliğini reddediyor:

"Bana darbe suçu atılamaz. Her zaman darbelere karşı milli iradenin yanında durdum. Fetö'nün iktidar kavgasına alet olmadım. Fetö, post-modern bir terör örgütüdür."

Orhan Kemal Cengiz söze şöyle başlıyor:

"Ben neden bu iddianamedeyim? Zor bir soru! Çünkü ben yokum bu iddianamede... Köşe yazarlarının içindeyim ama yazım da yok."

Soruyor:

"Hakkımda delil olmadan nasıl yargılanacağım, neyin savunmasını yapacağım?"

Yanıtlıyor:

"Delil yok ama ben burada avukatlık mesleğimden dolayı, Zaman'a kayyum atanmasını bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğüm için bulunuyorum."

Neyle suçlandığını bilmeden yargılanmak...

Niyet okumaları ile iddianame hazırlamak...

Bir sanık soruyor:

"Bir canlı yayın aracı satın almak, nasıl oluyor da, 500 gündür hapis yatmama neden olabiliyor?.."

Bir başka sanık:

"Vatanıma, milletime, bayrağıma bağlı bir insanım, beraatimi talep ediyorum."

İnsanları bu hale getiren bir darbe düzeni ve biat yargısı...

Ne utanç verici bir dönemden geçiyoruz; bazen boğulur gibi oluyorum, savunmaları dinlerken...



