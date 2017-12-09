Cemaat'e yeni kumpas!

Sahte çürük, Ergenekon, Balyoz ve hipnoz davaları sanığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski askeri savcısı albay Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya hesabından Hizmet Hareketi'ne yönelik yeni bir kumpasın işaretini verdi.





Üçok, yurtdışına çıktığını iddia ettiği bazı askerlerin suikast timi oluşturduklarını savundu. Makedonya’da bir çiftlik aldıklarını iddia etti. Ancak böylesi ciddi bir iddiayı dile getiren Üçok, ne nokta adres ne kişi ne de yapıldığını savunduğu 'suiast hazırlığı' ile ilgili en küçük somut bir bilgi paylaşmadı. 5 Aralık da benzer bir tweet atan 'Bamya' bugün yeni hiç bir ekleme yapmadan tekrar aynı iftirayı dillendirdi. Bu da akıllara içerde ve dışarda iyice sıkışan AKP iktidarını kurtarmak için Ergenekon-AKP üretimi Cemaat'e yönelik yeni bir kumpas akıllara getirdi. İşte o iftira dolu tweetler:













15 Temmuz kontrollü darbesi öncesi periyodik şekilde 'darbe' haberleri yaparak kamuoyunu hazırlayan Odatv'nin Üçok'un uyduruk iddiasını gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşması da dikkat çekti.







