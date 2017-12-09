Flaş! AKP vekil adayı medya patronuna gözaltı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında tutuksuz yargılanan Abdullah Onur, kendisine şantaj yapan Abant TV sahibi Mehmet Altun hakkında şikayetçi oldu.







Onur, Bolu'dan AKP milletvekili aday adayı olan Altun’un kendisinden para istediğini, vermemesi halinde televizyon kanalından kendisine F...’cü damgası vuracağını söylediğini iddia ederek şikayetçi oldu.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altun’nun suçüstü yakalanması için çalışma başlattı.





Onur’un seri numaraları alınmış paraları Mehmet Altun’a verirken polis ekiplerinin suçüstü operasyonu ile gözaltına alındı.





Altun’un aynı yöntemlerle kendilerinden para istediğini iddia eden çok sayıda iş adamı ve esnafın da emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi olduğu söylendi.







