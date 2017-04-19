AKP'li yorumcular ekranda başka, özel sohbette başka konuşuyorlar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Bre kemiksiz, bidon'' diyerek hakaret ettiği Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, "iktidara yakın gazetecilerin ekranda başka, dost sohbetlerinde başka konuştuğunu" savundu. Tezkan, "Referandum yüzde 51.4’e 48.6’yla bitti ya. Ekranda, 'Gayet normal', sohbette 'Türkiye bu oy oranıyla yapılacak rejim değişikliğini taşıyamaz. Keşke evet veya hayır anlamlı bir oranda olsaydı. Bu sonuç tartışmayı bitirmeyecek' diyorlar" diye yazdı.





Tezkan'ın yazısından bir bölüm şöyle:





Referandum üzerine yapılan yorumları okuyorsunuzdur, izliyorsunuzdur..

Ben de izliyorum..

Özellikle evet cephesinde olanları, iktidara yakın duran yorumcuları..

Çoğunu tanıyorum..



Ne düşündüklerini biliyorum..

Bir bölümünün ekranda söyledikleriyle, dost sohbetinde söyledikleri birbirini tutmuyor..

Şöyle söyleyeyim..

Ekranda başkalar..

Sohbette başkalar..



Mesela..





Referandum yüzde 51.4’e 48.6’yla bitti ya..





Ekranda: Gayet normal.. İngiltere’de AB üyeliğinden ayrılma referandumu da 52’ye 48 bitmişti..





Dünyada yeni dönem böyle.. 1987’deki referandumda yasaklar 75 bin oy farkla kalkmıştı.. Evetler yüzde 50.1, hayır oyları yüzde 49.8 idi.. Referandum zaten bu demek; yüzde 50 artı 1 oy yeter..





Sohbette: Türkiye bu oy oranıyla yapılacak rejim değişikliğini taşıyamaz.. Keşke evet veya hayır anlamlı bir oranda olsaydı.. Bu sonuç tartışmayı bitirmeyecek..





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Üç büyük kent hayır dedi ya..





Ekranda: İzmir zaten hep muhalifti.. İstanbul ve Ankara’ya bakarsak hayır kadar evet oyu var.. İstanbul’da hayır oylarının oranı yüzde 51.3 ama evetler yüzde 48.6.. İstanbul’a hayırcı demek doğru değil.. Keza Ankara da öyle..





Sohbette: Üç büyük kentte hayır oyu çıkması iktidarı zorlayacak.. MHP’yi de yanına alan iktidar 23 yıl sonra İstanbul ve Ankara’yı kaybetti.. Üzerinde düşünülmesi gereken bir durum..





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Ülkenin kıyıları ve Trakya hayır oyu verdi ya..





Ekranda: O bölgeler zaten hep muhalifti.. Hiçbir zaman iktidarın yanında olmadı.. Çok normal..





Sohbette: Hayırcı illerin kıyı şeridinden Anadolu’nun içlerine doğru çoğalması açık ve net sinyal.. Memnuniyetsizliğin ifadesi.. Türkiye’nin yeni siyasi haritası ilk seçime damgasını vuracaktır..