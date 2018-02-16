Hollanda'yla kriz büyüyor... Kabul ettiler

Son dönemde Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen Hollanda’da parlamento, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir tasarıyı kabul etti.





Hollanda Parlamentosu’nun alt kanadı kararı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı.





Tasarılardan biri 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlıyor, diğer tasarı ise Hollandalı bakanın 24 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenen törenlere katılmasını öngörüyor.