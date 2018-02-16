YSK'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referanduma yönelik sözleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Güven, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade ederek, konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.





CHP lideri Kılıçdaroğlu bir katıldığı bir televizyon programında, "Referandumda 51.2 hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir grup çete mensubu dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.