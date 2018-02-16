Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu /16 Şubat 2018 17:47

YSK'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referanduma yönelik sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade ederek, suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referanduma yönelik sözleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Güven, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade ederek, konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu bir katıldığı bir televizyon programında, "Referandumda 51.2 hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir grup çete mensubu dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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