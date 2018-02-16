Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 'sefalet'te 5. sırada /16 Şubat 2018 18:13

Türkiye 'sefalet'te 5. sırada

Bloomberg'in Les Miserables (Sefiller) endeksi açıklandı. 2015'te 9. olan Türkiye, hızlı tırmanışını sürdürerek endekste 5. sıraya çıktı.

SHABER3.COM

Dünyanın önde gelen iş dünyası yayınlarından olan Bloomberg'in Les Miserables (Sefiller) adını verdiği endeksi açıklandı. 2015'te 9. olan Türkiye, hızlı tırmanışını sürdürdü ve bu yıl 5. sıraya yükseldi.

Bloomberg'in endeksine göre, dünyanın en sefil ülkesi geçen yıl gibi yine Venezüella oldu. Venezüella'nın endeks puanı 1872. İkinci sıradaki Güney Afrika ise 33.1 puana sahip. Arjantin 27.1 puan ile üçüncü olurken, dördüncü Mısır'ın puanı 26.4.
Türkiye, komşu Yunanistan ile beşinciliği paylaşıyor. İki ülkenin puanı 20.6. Yedinci sırada Ukrayna'nın yer aldığı listede ilk 10 sıradaki diğer ülkeler İspanya, Brezilya, Suudi Arabistan.

Geçen yıl yedinci sırada yer alan Türkiye,  iki yılda iki sıra birden yükselmiş oldu.

EN MUTLUSU UZAK DOĞU

En mutlu ülkeler sıralamasında ise birinci Tayland. Bu ülkeyi Singapur, Japonya, İsviçre, Tayvan, İsrail ve İzlanda izliyor. İlk 10 arasında yer alan diğer ülkeler ise Norveç, Güney Kore, Danimarka ve Hong Kong.
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