Hollandalı gazeteciler İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul Taksim Meydani ve İstiklal Caddesi girişinde geniş güvenlik önlemi alan polis, LGBT Yürüyüşü yapmak isteyen kalabalığın caddeye girişine izin vermedi.







HOLLANDALI GAZETECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞINI BİLMİYOR





İstanbul Taksim’de ki yürüyüşü görüntülemeye çalışan AP kameramanı Bram Janssen ve Hollandalı gazeteci Olaf Koens gözaltına alındı. Kameraman Janssen’in neden gözaltına alındığını anlayamadığını söyleyen Koens, ” Çekim yapmak için basın kartı vardı. Neden gözaltına aldılar anlam veremiyorum.” dedi.





GÜMÜŞ KAMERA ÖDÜLLÜ GAZETECİ





Hollandalı Gazeteci Bram Janssen İstanbul’da neden tutuklandığına dair Hollanda Dışişleri Bakanlığı bilmediklerini açıkladılar. Hollanda resmi ajansı ANP 15 Temmuz 2016 tarihinde başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye’de gazetecilere artan baskının son derece arttığını, aralarında yabancı kökenli gazetecilerinde bulunduğu toplam 176 gazetecinin Türkiye'deki hapishanelerde tutuklu olduklarını belirtti. Hollandalı gazeteci Janssen’in iki yıl Irak’ta kaldığını daha sonra ABD haber ajansı AP için İstanbul 2016 yılında göreve başladığı açıklandı. Özellikle Musul’da çalışmaları yanı sıra Breaking News kategorisinde Pulitzer’a kategorisi dalında “uluslararası haber” alanında Gümüş Kamera ödülü kazandığını açıkladı.





KAMERALAR SERVİŞ DIŞI BIRAKILMIŞTI





Hollanda resmi ajansı ANP’nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehir kameralarından Taksim ve İstiklal Caddesi’nden iki noktadan yayın yapan üç kamera, sabah saatlerinden itibaren servis dışı bırakıldığı kaydedildi. İstanbul’daki tüm diğer kameralar çalışırken, Onur Yürüyüşü ‘nün düzenleneceği güzergahtaki kameraların ‘geçici olarak servis dışı’ olması dikkat çekti.







