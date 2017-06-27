10 aylık bebeğiyle rehin alındı: Eşi gelsin serbest bırakırız

Dilek Sağlam, eşinin yıllar önce Hizmet gönüllülerinin açtığı bir yurtta çalıştığı gerekçe gösterilerek 9 Haziran günü gözaltına alındı. Dilek öğretmen 12 Haziran’da da 10 aylık bebeği ile birlikte cezaevine gönderildi.







Doğumhane kapılarından gözaltına alınıp tutuklanan, bebekleriyle mahpus yatan annelerin ülkesi Türkiye’de her gün bir başka dram yaşanıyor. Rize’de tutuklanarak cezaevine konulan Dilek Sağlam, 10 aylı bebeği Tarık ile 15 gündür demir parmaklıklar arkasında. Üstelik kendisine yönelik bir suçlama olmadan.





Rize Emniyet Müdürlüğü’ne giden Dilek öğretmenin babası ‘Asıl aradığımız damadın, damadın gelirse kızını bırakırız.’ denilerek geri çevrildiği öğrenildi. Minik Tarık ile cezaevinde olan Dilek Sağlam’ın 5 yaşındaki kızı Zehra ise annesinin bakımına muhtaç. Kurdeşen hastası olan Zehra, nefes darlığı yaşadığı için tedavi görüyordu.



