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Avrupa Birliği Google'a 2.4 milyar Euro ceza verdi
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Avrupa Birliği Google'a 2.4 milyar Euro ceza verdi
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27 Haziran 2017 14:02
Avrupa Birliği Google'a 2.4 milyar Euro ceza verdi
Avrupa Birliği, rekabet ihlalleri sebebiyle Google'a 2.4 milyar euro ceza verdi.
SHABER3.COM
Açıklamada Google'ın mutlak piyasa hakimiyeti kurduğu blirtilirken, Google'ın AB yasalarını ihlal ederek bu hakimiyetten yasadışı biçimde avantaj sağladığı söylendi.
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