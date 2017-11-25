Suikast girişimi kedi tüyüyle ifşa oldu!

ABD, polisiye dizilerini aratmayan bir suikast girişimi davasına sahne oluyor. Eski başkan Barack Obama ile Teksas Valisi Greg Abbott’a Ekim 2016’da bombalı paketler gönderen kişi, kedisinin paketlerin üzerinde kalan tüyleri sayesinde tespit edildi. Tüyler FBI, Teksaslı Julia Poff’a yönlendirdi…





46 yaşındaki kadın, Obama, Abbot ve Sosyal Güvenlik İdaresi’nin başkanına içinde patlayıcı bulunan paketler göndermekle suçlanıyor. İddianamede Obama’ya gönderilen paketin Gizli Servis tarafından ele geçirildiği belirtilirken Abbot’ı paketi açtığı ve ‘ağır yanık ve ölümden döndüğü’ bilgisi yer alıyor.





The Guardian’ın haberine göre FBI, Obama’ya gönderilen paketin adres etiketinin altında kedi tüyleri buldu. İddianamede, “Obama paketindeki kedi tüylerinin, mikroskop incelemesi sonrası Poff’un kedilerinden birine ait olduğu ortaya çıktı” denildi. FBI’ın kadını tespit etmek için bir sigara paketi ve salata sosundan da yararlandığı belirtildi. The Guardian, kadının sorgusunda Obama’dan hoşlanmadığını söylediğini yazdı.