Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'dan Türkiye açıklaması /21 Mart 2018 00:29

Hollanda'dan Türkiye açıklaması

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum." dedi.

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Türkiye'nin de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosundaki AB liderleri toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Rutte, şu değerlendirmede bulundu: 

"Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum. Bence endişelenecek bir durum varsa da önce Türkiye'nin değil öncelikle Yunanistan'ın anlaşmayı nasıl uyguladığına bakmak lazım. Problem daha çok Yunanistan'ın mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesindeki uyguladığı işlemlerin hızından kaynaklanıyor. Bu durum Yunan adalarında probleme neden oluyor." 

Zeytin Dalı Harekatı konusunda ise Türkiye'yi kınamak için AB ve NATO üyelerinden destek gelmediğini ifade eden Rutte, "Çoğu AB üyeleri ve müttefiklerimiz ile birlikte DEAŞ'a karşı mücadelenin zarar görmesinden ve insancıl durumdan endişe duyuyoruz. Alınan ateşkes kararına ve insancıl savaş kurallarına saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu. 
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